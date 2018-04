(© Karolina Misztal / Polska Press)

Wciąż czekamy na oficjalną prezentację nowego kodeksu pracy 2018 przez resort pracy oraz skierowanie go do Rady Dialogu Społecznego. Trwają jednak dyskusje nad poszczególnymi rozwiązaniami, jakie zostały nieoficjalnie ujawnione. Najwięcej emocji budż nowe rozwiązania dotyczące obowiązków pracowniczych. Część z nich jest konsekwencją wprowadzenia do nowego kodeksu pracy 2018 nowych rodzajów umów, które mają zastąpić cywilne umowy tzw. umowy śmieciowe.





Zdaniem Konfederacji Lewiatan w przypadku kodeksu pracy, regulującego kwestie indywidualnego prawa pracy, na uwagę zasługują przepisy dotyczące:



ograniczenia zjawiska zatrudniania na podstawie tzw. umów zlecenia, samozatrudnienia. Zmniejszenie liczby niewłaściwie zawieranych umów cywilnoprawnych zasługuje na poparcie. Pytanie, czy projektodawcy uwzględnili jednak wszystkie okoliczności, stany faktyczne, które uzasadniają korzystanie z umów cywilnoprawnych.



modyfikacji umów terminowych - proponuje się m.in. wydłużenie umowy



czasu pracy - zainteresowanie wzbudzają nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników, czy tzw.



nowych form organizacji pracy – na uznanie zasługuje wprowadzenie pracy na odległość, ułatwienie stosowania formuły telepracy (zmniejszenie obowiązków w zakresie bhp).



rozwiązywania umów o pracę – na pierwszy rzut złożone i skomplikowane, ukierunkowują dyskusję pod kątem eliminacji negatywnych praktyk (np. korzystanie ze zwolnień chorobowych w celu uniemożliwienia złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia). Bardzo dyskusyjne jest wprowadzenie obowiązku uzasadniania wypowiedzeń umów zawartych na czas określony.



urlop wypoczynkowy – rozumiejąc i popierając ideę odejścia od ustalania wymiaru urlopu od ogólnego stażu pracy, budzi jednak zastrzeżenia wprowadzanie jednolitego wymiaru 26 dni dla wszystkich pracowników. Doprecyzowania wymaga propozycja wygaszania prawa do urlopu.



- Kodeks zbiorowego prawa pracy, napisany od początku, budzi wiele pytań. Reprezentacja pracowników w kodeksie zbiorowym została uregulowana w sposób zbyt złożony, mamy kilka form przedstawicielstwa, co może jeszcze bardziej skomplikować model współpracy z przedstawicielstwami pracowników – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.







