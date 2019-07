Nowy kontrakt utalentowanego pomocnika Cracovii

Zawodnik grał do tej pory w Centralnej Lidze Juniorów, ale ma za sobą debiut w ekstraklasie w maju 2018 r. Zaczynał grać w piłkę w Jaśle, w sezonie 2015/16 przeniósł się do Cracovii trafiając do zespołów juniorskich. Utalentowany pomocnik jest czołową postacią drużyny "Pasów", występującej w Centralnej Lidze Juniorów (został wybrany do jedenastki minionego sezonu) pod wodzą trenera Kordiana Wójsa oraz młodzieżowym reprezentantem Polski. Dobre występy zaowocowały podpisaniem nowego kontraktu, który obowiązywał będzie przez trzy lata.

