Kanał Jazz TV pojawi się w telewizji od 20 lutego. Stacja uzyskała koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Na początku - jak podaje serwis wirtualnemedia.pl - stacja będzie dostępna w telewizji Vectra. Wkrótce ma pojawić się jednak w ofercie innych nadawców.



Jazz TV otrzymała koncesję KRRiTV na 10 lat, co oznacza że kanał będziemy mogli oglądać do 2027 roku. Co pojawi się na antenie? Większość, bo aż osiemdziesiąt procent ramówki, stanowić będzie muzyka jazzowa. Posłuchamy też muzyki improwizowanej i współczesnej. Oficjalny start nowego programu zaplanowano na 20 lutego.



Jazz TV stworzono z myślą o pasjonatach tego rodzaju muzyki. Będziemy mogli posłuchać koncertów polskich i zagranicznych, oglądać transmisje i programy przygotowane wokół te tematyki. Szefową kanału jest Agnieszka Bania, która podkreśla, że jej zespół tworzyć będzie "medium eleganckie i kulturalne".



Stacja finansowana jest ze środków prywatnych nadawcy.

