Nowy Sącz. Barbara Koral uzdrowiona dzięki wstawiennictwu libańskiego świętego

W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Nowym Sączu, odbyła się w piątek msza święta z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela z Libanu.

Po nabożeństwie majowym i Eucharystii z kazaniem, nastąpiła adoracja i namaszczenie olejem św. Szarbela oraz uczczenie jego relikwi. Msza zakończyła się świadectwem uzdrowienia za jego wstawiennictwem.

To było świadectwo Barbary Koral, u której w październiku ubiegłego roku stwierdzono raka trzustki. Kobieta i jej bliscy, mąż i dzieci byli przy niej każdego dnia i modlili się żarliwie. Lekarze nie dawali jej nadziei na wyzdrowienie. Stan chorej był ciężki, kobieta bardzo cierpiała. I wtedy właśnie do Krakowa przyjechał proboszcz ks. Józef Polak aby odebrać relikwie potężnego orędownika uzdrowienia ciała i ducha, świętego Kościoła Katolickiego św. Szarbela, duchownego maronickiego, mnicha i przewieźć je do parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu.

Ksiądz Polak odwiedził w szpitalu panią Barbarę i ta ucałowała relikwie świętego. Kobieta wyzdrowiała, jej rodzina odetchnęła z ulgą. Lekarze nie potrafili wytłumaczyć, jak to mogło się stać. A pani Barbara teraz całkiem już zdrowa podzieliła się swoim świadectwem z uczestniczącymi w nabożeństwie wiernymi.

Medycyna udowodniła do tej pory 6 tysięcy cudów w ciągu 60 lat, dzięki wstawiennictwu św. Szarbela z Libanu. Relikwie św. Szarbela trafiły do Nowego Sącza przez Kraków prosto z Libanu. W trzecie piątki miesiąca o godzinie 18.00 odprawiana jest msza święta z modlitwą za wstawiennictwem św. Szarbela o uzdrowienie ciała i ducha.