Pietruszka w sądeckich sklepach kosztuje prawie 22 złote. Za kilogram cebuli trzeba zapłacić prawie 6 złotych, przewyższa to cenę bananów. Wszyscy są zszokowani takimi cenami. Za schab zapłacimy od 18 do 20 złotych, to więcej niż za kilogram pietruszki. Jednak to nie koniec wzrostu cen, będą kolejne. To efekt zeszłorocznej suszy.