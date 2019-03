Nowy Sącz. Darmowy parking za kupno błękitnego węgla? Radni zdecydują

Władze Nowego Sącza chcą nagradzać osoby, które decydują się na zakup błękitnego węgla. Od lutego to ekologiczne paliwo jest dostępne w Nowym Sączu. Jego tona kosztuje 1120 zł.

- Zainteresowanie jest spore. Początkowo pojawiały się osoby, które decydowały się na zakup dwóch-trzech worków ważących po 20 kg. Chcieli spróbować, jaki będzie efekt - przyznaje Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa-Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, które zajmuje się dystrybucją błękitnego węgla. - Teraz wracają bo większe ilości.

Do tej pory po błękitny węgiel sięgnęło ponad 220 osób. W sumie sprzedano ponad 27 z 40 ton. Zachęcić do zakupu węgla, który podczas spalania wydziela do atmosfery dziesięciokrotnie mniej pyłów PM10 i PM2.5 i dwudziestokrotnie mniej benzoalfapirenu, może darmowy parking.

W myśl przygotowanego projektu uchwały, właściciele nieruchomości, którzy zakupią minimum 500 kg błękitnego węgla, będą mogli otrzymać bezpłatną kartę abonamentową typu „A" lub „B" na miesiąc.

- Dotyczy to nie tylko mieszkańców Nowego Sącza ale także sąsiednich gmin. Warunkiem byłoby posiadanie imiennego potwierdzenia zakupu - wyjaśnia Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

We wtorek, 26 marca, radni Nowego Sącza zdecydują, czy uchwała zostanie przyjęta i zacznie obowiązywać.