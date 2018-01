Masz zdjęcie do tego tematu?

O groźnie wyglądającym zderzeniu dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Nowochruślickiej, czyli fragmencie dróg krajowych nr 75 i nr 28, oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu zaalarmowany został o godz. 19.23 w niedzielę.

W rejon popularnego sklepu Lidl wraz ze strażakami pospieszyły karetki pogotowia i radiowozy policji. Zaangażowanie znacznych sił służb ratowniczych było konieczne także dla zabezpieczenia bardzo ruchliwego punktu w układzie komunikacyjnym miasta, by tam nie doszło do kolejnego wypadku spowodowanego utrudnieniami w ruchu.W zderzeniu rozbite zostały samochody osobowe volvo z numerami rejestracyjnymi powiatu nowosądeckiego oraz daewoo matiz z numerami rejestracyjnymi okolic Tarnowa.Z trzech osób podróżujących tymi autami dwie ucierpiały tak poważnie, że niezbędne było natychmiastowe przetransportowanie ich do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.Akcja ratownicza i usuwanie skutków wypadku zajęło strażakom ponad dwie godziny.Policja wyjaśnia kierowca którego samochodu zawinił.