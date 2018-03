W nowosądeckim ratuszu wzięło ślub tysiące par, ale jedna z nich była szczególna. Ani on, ani ona nie pochodzili bowiem z Nowego Sącza. Po prostu zakochali się nie tylko w sobie. Oboje pokochali też Sądecczyznę i 28 lutego 2004 r. tu postanowili powiedzieć sobie „tak” reżyser i scenarzysta Krzysztof Krauze oraz scenarzystka i producentka Joanna Kos.

Przed pierwszym klapsem

Recenzent reżysera

Czwarta żona, drugi mąż

Para wzięła ślub, zanim ruszyły zdjęcia do ich wspólnego dzieła „Mój Nikifor”. Ekipa filmowa przez kilka tygodni w zimie i wiosną gościła w Krynicy-Zdroju, Czyrnej, Złockiem i Grybowie. Obok Krauzów na planie znaleźli się m.in. Krystyna Feldman, która wcieliła się w rolę Nikifora, Roman Garncarczyk, Lucyna Malec (zagrali małżeństwo Włosińskich) czy operator Krzysztof Ptak.Przyszłemu małżeństwu bardzo spodobały się beskidzkie krajobrazy.- Bierzemy nasz ślub przed pierwszymi klapsami - mówił wówczas w trakcie jednego z wywiadów Krzysztof Krauze. - Trudno byłoby nam psychicznie znieść osobistą uroczystość i pobyt na planie. Ta decyzja o ślubie jest dla nas zupełnie naturalna - dodał Krauze.Para była ze sobą sześć lat - i jak zaznaczał reżyser - prawie nierozłączna. W ciągu tego czasu na dłużej byli zmuszeni rozstać się tylko raz i nie widzieli się wówczas przez miesiąc.Przysięgę małżeńską Kos i Krauze złożyli przed prezydentem Nowego Sącza.- Udzieliłem wielu ślubów, ale ten na pewno był szczególny. Chciałem też, aby taki był dla nich. Miło mi było, że reżyser zdecydował się akurat wziąć ślub tutaj - wspomina Józef Antoni Wiktor.Przyjęcie weselne do białego rana odbyło się w Ratuszowej, chociaż pierwotnie planowano urządzić je w skansenie. Para podczas wcześniejszych wizyt w mieście zasmakowała w pierogach i gołąbkach serwowanych w restauracji Jerzego Pazdana. Krauzowie zaprzyjaźnili się z właścicielem i ten postanowił zorganizować im przyjęcie.To zresztą nie była ich jedyna zażyła znajomość w Nowym Sączu. Zanim Krzysztof Krauze zaczął przyjeżdżać na Sądecczyznę, w latach 90. zaprzyjaźnił się z Ryszardem Miłkiem. Reżyser był wielkim miłośnikiem pasteli sądeckiego artysty. To Miłkowi pokazywał swoje scenariusze, zanim trafiały do producentów. Poznali się podczas jednego z festiwali filmowych, w którym do jurorowania Krauze zaprosił malarza.- Krzysiu spytał mnie któregoś dnia, czy nie znam kogoś, kto miał do czynienia z Nikiforem. I tak poznałem go z Marianem Włosińskim. Nagrał z nim 38 kaset i na podstawie tego napisał z Asią scenariusz - wspomina Miłek.Po przygodzie z Nikiforem, Krauze wrócił do Nowego Sącza w 2012 roku, gdzie znalazł idealny plener do filmu o romskiej poetce Bronisławie Wajs Papuszy. Film powstawał m.in. w Miasteczku Galicyjskim.Miłość scementowana w Nowym Sączu przetrwała aż do śmierci reżysera w 2014 roku. Krauze przez prawie 9 lat zmagał się z rakiem prostaty. Para, zanim trafiła na siebie, miała już za sobą inne poważne związki. Krauze po raz pierwszy ożenił się, mając 21 lat, ale małżeństwo nie doczekało pierwszej rocznicy ślubu. Trzy lata trwało małżeństwo z aktorką Ewą Sałacką, 12 lat z Małgorzatą Szurmiej. Joanna Kos dla Krauzego poświęciła związek z nowojorskim rabinem, który poznał ich ze sobą.

