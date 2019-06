Nowy Sącz. Grzyb czy śliwka? Co pływało w butelce "Kryniczanki"? [ZDJĘCIA]

Kontrola sanepidu dotycząca zanieczyszczonej, szczelnie zamkniętej wody mineralnej "Kryniczanki" wykazała, że w tej butelce najprawdopodobniej znajdował się jakiś grzyb. Niestety badania przeprowadzone w laboratorium nie dały szczegółowej odpowiedzi, czym jest to ciało obce. Jak twierdzą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu po przeprowadzonej kontroli zakładu oraz hurtowni nie wykryto żadnych nieprawidłowości oraz nie udało się znaleźć tej partii wody w obrocie.

Jak tłumaczy Gabriela Górowska Kierownik Sekcji SNHŻŻ i PU Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

- Ze względu na zaawansowany proces rozkładu, brak jest możliwości dalszej identyfikacji, jednak to co mogło się tam znaleźć to ,,przedmiot czy zanieczyszczenie barwy czarnej, pod względem morfologicznym, kształtem i wielkością przypominające grzyba bez trzonu"- tłumaczy Górowska. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu przeprowadzili kontrolę hurtowni, która zakupiła przedmiotową wodę oraz rozlewni wód mineralnych Krynica-Żegiestów.

- Analizując cały proces produkcji naturalnej wody mineralnej jak również zebrany w sprawie materiał należy uznać, że jest to sprawa incydentalna, ale i ona zdarzyć się nie powinna-mówi dalej - Postępowanie nie zostało zakończone – prowadzimy czynności w tych zakładach, do których ta konkretna partia produktu trafiła. W przypadku, gdyby ta woda znajdowała się jeszcze w obrocie pobrane zostaną próbki do analizy laboratoryjnej również w kierunku badań mikrobiologicznych - tłumaczy.

Jak zaznacza Gabriela Górowska inspektorzy nie są w tej chwili w stanie ustalić, w którym momencie i na jakim etapie mogło dojść do zanieczyszczenia wody, bądź kto zawinił. Producent odpowiada za jakość zdrowotną produkt i również on we własnym zakresie w ramach kontroli wewnętrznej takie postępowanie wyjaśniające poprowadzi. Czytaj więcej: Nowy Sącz. W zamkniętej butelce "Kryniczanki" pływa coś takiego FLESZ - Kranówka lepsza dla zdrowia i kieszeni