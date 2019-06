Nowy Sącz. Idzie podwójny rocznik. Wystarczy miejsc dla wszystkich?

Pod koniec kwietnia dyrektorzy szkół średnich rozpoczęli przygotowywanie arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny. Młodzież może kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących, technikach, w szkołach branżowych oraz liceach dla dorosłych.

Liczą, że się dostaną do wymarzonej szkoły

Paweł Łatka, uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance, gmina Podegrodzie, chciałby zostać pogranicznikiem, dlatego liczy na to, że przejdzie pomyślnie rekrutację i zostanie przyjęty do Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

- Myślę, że mam wsparcie z góry i nie obawiam się, że nie zostanę przyjęty. Jeśli by mi się nie udało, to mam też drugą pasję. Lubię gotować, sprawia mi to przyjemność, dlatego na drugim miejscu wybrałem gastronoma - mówi.

Z kolei Sylwia Król wybrała II Liceum im. Marii Konopnickiej. Interesują ją profile biologiczno-chemiczne.

- Szkoła ma duże wymagania, ale nie są one strasznie wygórowane, mam nadzieję, że zostanę wybrana i będę mogła się tam uczyć. Jeśli się to nie uda to liczę, że w V liceum-profil medyczny znajdzie się dla mnie miejsce - zaznacza ósmoklasistka.

Są przygotowani

W szkołach na terenie Nowego Sącza jest w sumie 2 556 miejsc dla absolwentów gimnazjów oraz 2 284 miejsca dla uczniów, którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej. Natomiast w dziesięciu szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki czeka prawie trzy tysiące miejsc.