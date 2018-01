Miasteczko Multimedialne ma zwrócić 105 mln zł unijnej dotacji. Sprawie przygląda się prokurator. Pracownicy i najemcy parku technologicznego Brainville otrzymali już wypowiedzenia umów

Małgorzata Kuzar, 26-letnia graficzka, miała plany związane z rozwojem Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu. Cieszyła się, gdy we wrześniu ubiegłego roku dostała tam staż z urzędu pracy.- Wierzyłam, że po nim znajdę zatrudnienie w Miasteczku Multimedialnym. Tymczasem moja przygoda z tworzeniem ciekawych projektów animacji filmowych skończyła się, zanim właściwie się zaczęła - mówi Małgorzata Kuzar. 19 października Sąd Rejonowy w Krakowie ogłosił upadłość sądeckiej spółki, a zarząd nad jej majątkiem przejął syndyk. W tej chwili w budynku parku technologicznego Brainville pracuje już tylko grupka osób. Większość dostała już wypowiedzenia. Otrzymali je również wszyscy najemcy.- Jeszcze się okaże, że jako stażystka ostatnia zgaszę światło - mówi pół żartem, pół serio Małgorzata Kuzar, ale nie jest jej do śmiechu. Staż, który rozpoczęła, powinien zakończyć się w marcu. Tymczasem Miasteczko Multimedialne może zniknąć dużo wcześniej. Syndyk, wypowiadając umowy najemcom, nie mógł im zagwarantować, że w lutym w parku technologicznym będzie prąd.- Mieliśmy trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Nie mogliśmy ryzykować, że pozostaniemy bez dostępu do internetu, więc rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron - mówi Kamil Zbozień, właściciel RTCK (Rób To Co Kochasz).Przyznaje, że dla jego firmy lokalizacja w Brainville to była sprawa wizerunkowa.- Działamy ogólnopolsko, więc kwestia lokalu nie jest pierwszorzędna. Niemniej tamta siedziba miała charakter prestiżowy - mówi Kamil Zbozień.RTCK po pięciu latach działalności w Brainville przeniosło się do Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu. Na poszukiwanie nowego lokum skazanych jest również 50 innych najemców parku technologicznego. Do końca stycznia wszyscy muszą się wyprowadzić.Swoje stanowiska opuszczają też pracownicy spółki. - Sześć osób odeszło samodzielnie, osiem zwolniono w listopadzie, w grudniu cztery kolejne osoby dostały wypowiedzenia - wylicza syndyk Witold Kadłuczka.Wyjaśnia, że aby pracownicy otrzymali należne im odprawy i odszkodowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić w okresie czterech miesięcy od ogłoszenia upadłości. Pod znakiem zapytania stoi jednak, czy należne pieniądze i odszkodowania otrzymają wierzyciele upadłej spółki.- Do sądu dalej napływają zgłoszenia - informuje syndyk.Nie może więc jeszcze podać wartości wszystkich roszczeń. W załączonym do wniosku ogłoszeniu upadłości dłużnik wskazał stu wierzycieli z kwotą zobowiązań na 26 mln zł. Wśród nich nie ma jednak wykonawców parku, którzy podali spółkę do sądu. Jednym z nich jest Andrzej Pietras, prezes spółki Pietras. Chce odzyskać 5 mln zł i zamierza domagać się zadośćuczynienia w wysokości 20-30 mln zł.Ponieważ sprawa miasteczka rodzi wiele pytań i wątpliwości sędzia komisarz wezwał prokuraturę do udziału w postępowaniu upadłościowym. W kolejce wierzycieli ustawiła się bowiem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, od której Miasteczko Multimedialne otrzymało dotację unijną. PARP jeszcze w grudniu ubiegłego roku rozwiązał umowy z 24 sierpnia 2010 r. i 14 września 2009 r. o dofinansowanie budowy i wyposażenia parku technologicznego, po czym wezwał syndyka do zwrotu prawie 105 mln zł. Tymczasem wartość majątku spółki syndyk wstępnie szacuje na 40 mln zł. Pełna wycena ma być gotowa do połowy stycznia. W lutym natomiast powinna zapaść decyzja o sprzedaży przedsiębiorstwa.- Podejmie ją Rada Wierzycieli - informuje syndyk.