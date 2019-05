Nowy Sącz. Miss Ziemi Sądeckiej 2019 wybrana. Wszystkie kandydatki prezentowały się wspaniale [ZDJĘCIA]

Kandydatki do tytułu Miss Ziemi Sądeckiej 2019 już od godziny 18 prezentowały się publiczności. O koronę walczyło dziewięć dziewczyn. Zwyciężyła Jowita Janiszewska, która nie kryła łez.

-Jestem bardzo zaskoczona werdyktem, jeszcze to do mnie nie dociera, to była takie niepodziewane- mówiła ze wzruszeniem nowa Miss Ziemi Sądeckiej. Jowita pochodzi z Nowego Sącza, obecnie pracuje w sklepie jubilerskim, jak przyznaje jubilerstwo to jej pasja. Nowa miss nigdy wcześniej nie była związana z modelingiem, ale chciałaby spróbować.

- Tytuł miss na pewno mi w tym pomoże, jeżeli będą jakieś propozycje i jeżeli się uda to czemu nie. Warto spróbować czegoś nowego- mówiła Jowita Janiszewska Miss Ziemi Sądeckiej 2019.

Tytuł I Vice Miss oraz Miss Publiczności przyznano Martyna Nidecka

Tytuł II Vice Miss zdobyła Paulina Olszowska

Tytuł Miss Galerii Trzy Korony zdobyła Paulina Bołoz

