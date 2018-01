Najpóźniej do października przyszłego roku do Nowego Sącza powinny dotrzeć 32 nowoczesne, niskopodłogowe i ekologiczne autobusy. Na ich zakup Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało prawie 28 mln zł unijnego dofinansowania. Sądeczan czeka także budowa nowego dworca autobusowego MPK. Start inwestycji – wiosna 2018 roku.

- Chcemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie - mówi Andrzej Górski - prezes sądeckiego MPK. - Unowocześniamy swoją flotę, bo zależy nam, żeby pasażerowie wybierali transport publiczny.Wśród zakupionych autobusów będą 24 pojazdy maxi, które pomieszczą 80 pasażerów, kolejnych 6 - midi, w których zmieści się do 70 podróżnych oraz 2 autobusy elektryczne dla minimum 75 pasażerów. Dla pojazdów elektrycznych przewidziano także budowę infrastruktury do ich zasilania, która znajdzie się w zajezdni MPK oraz na ul. Sucharskiego. - Wszystkie autobusy będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - zapewnia Andrzej Górski i dodaje, że nowa flota spełniać będzie normy emisji spalin EURO 6. - Planujemy również zamontować na dwóch skrzyżowaniach w ciągu ul. Węgierskiej specjalne urządzenia do zarządzania ruchem, które będą preferować pojazdy komunikacji miejskiej - zapowiada Andrzej Górski.Ale to nie koniec inwestycji związanych z transportem miejskim w Nowym Sączu. Generalnej zmiany doczeka się również dworzec autobusowy przy ul. Kolejowej. - Planujemy budowę dwupoziomowego budynku - informuje Sławomir Rybarski - wiceprezes MPK. - Każdy poziom będzie miał 300 metrów kwadratowych, a pasażerowie doczekają się poczekalni z prawdziwego zdarzenia, punktu sprzedaży biletów, toalet publicznych i miejsca do przewijania niemowlaków. Z kolei na piętrze znajdować się będą pomieszczenia MPK, w tym pomieszczenie do odpoczynku dla kierowców. Jak informuje Sławomir Rybarski, nowością będą także zadaszone perony. Prace obejmą również drogi dojazdowe i plac dworcowy.MPK liczy, że wyłoniony w przetargu wykonawca rozpocznie prace budowlane już na wiosnę. - Na wykonanie całego zadania wykonawca ma 18 miesięcy od podpisania umowy - mówi Rybarski. Na razie nie wiadomo jaki będzie ostateczny koszt tej inwestycji, ale wstępnie mowa tutaj o kilku milionach złotych. Dofinansowanie unijne wynosi 6,2 mln zł.