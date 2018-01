Dworzec autobusowy przy ul. Kolejowej ma być zadaszony i z poczekalnią dla pasażerów. MPK ogłosiło zapytanie ofertowe na jego realizację.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu poszukuje wykonawcy dworca autobusowego przy ul. Kolejowej. Ogłosiło właśnie zapytanie ofertowe.Zadanie pod nazwą „Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego rolę dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego” to jest część wartego 60 mln zł projektu rozbudowy miejskiego transportu publicznego. MPK udało się pozyskać na ten dofinansowanie unijne Zgodnie z założeniami projektu jeszcze w br. na ulicach miasta ma pojawić się 30 nowych, ekologicznych autobusów, którymi będą podróżować sądeczanie. MPK zakupi także dwa elektryczne autobusy , a przy ul. Lwowskiej, w rejonie sklepu Lidl postawi stację do ich ładowania.Na terenie Starego Sącza ma natomiast stanąć parking dla 154 samochodów i rozpocząć działanie systemu park&ride.Jego celem jest zachęcenie mieszkańców z okolicznych miejscowości zmierzających w stronę Nowego Sącza, do przesiadki z auta do autobusów komunikacji zbiorowej.Nowy dworzec MPK w Nowym Sączu ma powstać w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. MPK ma już gotową jego wizualizację.Perony autobusowe mają być w pełni zadaszone i posiadać infrastrukturę techniczną i urządzenia, które zapewnią komfortową obsługę pasażerów. Obok stanie dwupiętrowy budynek o podstawie trójkąta. Taką formę wymusza kształt działki.Na parterze przewidziano poczekalnię dla pasażerów i toalety. W budynku mieścić się będą także biura MPK. Pozostałą część zajmą lokale usługowo-handlowe.