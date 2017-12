Czy Chełmiec przywita Nowy Rok jako miasto? Kto wywołał największy skandal? Gdzie zagościła radość, a co przyniosło smutek? Oto przegląd zdarzeń, którymi żyli sądeczanie w mijającym roku.

W 2017 r. Nowy Sącz świętował jubileusz 725-lecia powstania. Niewątpliwie impreza przygotowana z tej okazji była najdłuższą w dziejach miasta. Trwała 12 miesięcy, bo złożyło się na nią kilkadziesiąt mniejszych uroczystości. Jedna z większych odbyła się w wakacje, kiedy to na Rynku na jednej scenie wystąpiły największe gwiazdy estrady, filmu i teatru, które urodziły się na Sądecczyźnie.W listopadzie z kolei, kiedy to przypadają urodziny Nowego Sącza, św. Małgorzata papieskim dekretem została uznana za oficjalną patronkę miasta. Świętowanie jubileuszu zakończy dopiero sylwester. Po latach huczna zabawa powraca na sądecki Rynek.Do dziś nie wiemy, kim jest mężczyzna, który pomaga bohaterom opisywanych przez nas historii. Jest największą zagadką mijającego roku. Zareagował po raz pierwszy, poruszony losem Piotrusia Lewińskiego. Chłopczyk cierpi na zanik mięśni. Rodzicom brakowało 8 tys. zł na operację dla niego. Jeden telefon i sprawa była załatwiona. Później tak samo szybko przyszedł z pomocą ośmiu innym rodzinom. Dzięki niemu trzyletni Staś Gołąb, cierpiący na Zespół Kabuki ma pionizator, a Dudkom nie brakuje na leki.- Ty nam kibicowałeś, teraz my kibicujemy Tobie w szybkim powrocie do zdrowia - mówili piłkarze Sandecji, którzy odwiedzili Daniela Weimera w szpitalu. Jakby na nich czekał, by spokojnie zasnąć na zawsze. 59-letni dziennikarz sportowy „Gazety Krakowskiej”, wierny kibic Sandecji, zmarł 1 września. W tym roku Sądecczyzna pożegnała aż pięciu dziennikarzy. 11 lutego odszedł Jacek Zaremba (68 l.), redaktor „Głosu Sądeckiego” i „Dziennika Polskiego”. 19 kwietnia dotarła wiadomość, że nie żyje 57-letni Henryk Szewczyk, dziennikarz „GK” i Sądeczanina. 9 sierpnia odszedł Leszek Horwath (59 l.), który też pisał dla „Krakowskiej”. 20 sierpnia niespodziewanie odszedł Jerzy Leśniak, stawiając ostatnią kropkę w dziele swego życia - „Nowej Encyklopedii Sądeckiej”.Sandecja weszła do ekstraklasy. To historyczny awans i największe tegoroczne sportowe wydarzenie. Już w maju wiadomo było, że sądeckich piłkarzy dzieli tylko krok od wielkiego zwycięstwa.Piłkarze w ekstraklasie grają już od lipca. Za sobą mają 21 meczów. Niestety więcej przegranych niż wygranych (cztery zwycięstwa, dziewięć remisów, osiem porażek). Sandecja nie ma bowiem swojego zaplecza. Skazana jest na wypożyczanie boiska w Niecieczy, co nie służy ani piłkarzom, ani ich kibicom.Ci drudzy mocno już zirytowani, że sprawa budowy stadionu w Nowym Sączu dla Sandecji nie posuwa się do przodu, zaczęli zbierać pieniądze na ten cel. Oskar Rosiek, jeden z kibiców, ogłosił publiczną zbiórkę na pomagam.pl. Na koncie jest 1226 zł. Niewiele, zważywszy, że budowę stadionu szacuje się na 50-60 mln zł.Tomasz Brzeski podczas zawodów w skialpinizmie uderzył głową w skałę. Szansa, że przeżyje wypadek były niewielkie. Rodzina nie ma wątpliwości, że siła modlitwy pozwoliła sportowcowi wyjść zwycięsko z najcięższych zawodów, jakie stoczył w swoim życiu.Trudno opisać ból, jaki czuje sześcioro dzieci z Czaczowa, które straciły matkę. Pani Krystyna czekała na przystanku w Łabowej na autobus do domu, gdy wjechał w nią volkswagen golf. Za kierownicą siedział pijany kierowca . Na miejscu pasażera był jego 6-letni syn.Po latach obietnic sądeczanie w końcu doczekali się budowy nowego mostu heleńskiego. Największa drogowa inwestycja za 76 mln zł ruszyła w październiku. Budowa mostu wiąże się także z przebudową układu komunikacyjnego w tym rejonie.Na mieszkańców Gołkowic Dolnych padł blady strach. Życie straciło dwóch mężczyzn. Policja nie ma wątpliwości, że padli ofiarą zbrodni. Zwłoki 47-latka znaleziono w okolicach stacji paliw. Ciało 32-latka leżało zmasakrowane i zakopane na polu w pobliskich Mostkach.Helena Świerczek od 1946 r. mieszka w budce dróżnika kolejowego. Jej marzeniem było odkupić ją od PKP. Po licznych interwencjach „GK” udało się jej podpisać akt notarialny. To były pierwsze święta, które 93-letnia mieszkanka Pisarzowej spędziła we własnym domu.Budowa Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu od początku napotykała na problemy, które mogły wróżyć tylko jedno. 19 października sąd ogłosił upadłość sądeckiej spółki. To może kosztować 95 mln zł, jeśli UE zażąda zwrotu gotówki za budowę.Prokuratura zamierza postawić senatorowi Stanisławowi Kogutowi zarzuty korupcyjne. Chce go zatrzymać i tymczasowo aresztować, ale do tego potrzebuje zgody Senatu. Ten o tym zdecyduje dopiero po Nowym Roku.W związku ze sprawą CBA zatrzymało już pięć osób, w tym syna senatora - Grzegorza K. Mieli przyjąć korzyść majątkową, w tym pół miliona złotych w formie darowizny, która wpłynęła na konto fundacji prowadzonej przez polityka w Stróżach. Pieniądze obiecały osoby związane ze spółką developerską za pomoc w zablokowaniu wpisania dawnego budynku hotelu Cracovia do rejestru zabytków.Senator z synem mieli też między innymi pośredniczyć przy załatwianiu przeniesienia więźnia do innego zakładu. W zamian mieli otrzymać 24 tys. zł na oświetlenie obiektów sportowych fundacji.Senator oświadczając, że jest człowiekiem honoru, sam zrzekł się immunitetu i zgłosił do prokuratury. Nie został przesłuchany. Prokuratura czeka na pozwolenie z Senatu.Do zamknięcia wydania piątkowego tygodnika (środa) wciąż nie było wiadomo, czy 1 stycznia chełmczanie obudzą się w nowej rzeczywistości. Zgodnie z podpisanym w lipcu przez premier Beatę Szydło rozporządzeniem, od 2018 roku Chełmiec miał być miastem. Niemal tuż przed wybiciem północy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt odraczający o rok nadanie nowego statusu Chełmcowi. Wójt Bernard Stawiarski dowiedział się o tym z mediów.Ministerstwo zmieniło zdanie, biorąc pod uwagę pismo radnych, którzy pod wątpliwość poddali konsultacje społeczne w tej sprawie. Zdaniem resortu trzeba dać jeszcze raz mieszkańcom szansę na wypowiedzenie się, czy chcą mieszkać na wsi czy w mieście.- Przestałem wierzyć, że w Nowym Roku nasza gmina będzie miejsko-wiejska - przyznaje Bernard Stawiarski.Dziś wiadomo, że Chełmiec miastem w 2018 r. nie będzie.Niemniej czy miasto, czy wieś wójt nie zamierza rezygnować z hucznego sylwestra dla mieszkańców.