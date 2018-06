Andrzej Bodziony, Patryk Wicher i Grzegorz Fecko to radni, którzy zarabiają grubo powyżej 100 tys. zł rocznie. Ich dochód jest wyższy niż prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, który za 2017 rok zainkasował prawie 155 tys. zł.

Radni na etacie

Radni na emeryturze

Rekordziści w radzie miasta

Diety sądeckich radnych z tytułu pełnienia funkcji samorządowych kształtują się od 13 tys. zł do prawie 28 tys. zł rocznie. Ich wielkość uzależniona jest m.in. od pełnionej funkcji w radzie, liczby komisji, w których pracują, oraz dodatkowo przewodniczenie zarządom osiedli. To oczywiście dodatkowy, nieopodatkowany dochód radnych, poza tym co wpływa im na konto z umowy o pracę lub jako emerytura. Wszystkie swoje zarobione pieniądze muszą wykazać w corocznym oświadczeniu majątkowym. Zarobki podajemy w kwotach brutto.Tomasz Basta w sądeckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego zarobił 72 tys., o 8 tys. zł więcej niż w poprzednim roku. Radny dostał też 13 tys. zł diety. Tomasz Cisoń jako menedżer w Fakro zarobił 90 tys. zł. W oświadczeniu podaje dodatkowe 23 tys. zł i 21 tys. zł diety. Dawid Dumana jako nauczyciel i instruktor fitness zarobił łącznie 28 tys. zł. Z diety radnego - miał prawie 19 tys. zł. Tadeusz Gajdosz jako kontroler ruchu w MPK zarobił 44 tys. zł. Dodatkowo z diety radnego mógł liczyć na prawie 19 tys. zł. Przemysław Gawłowski, specjalista ds. zarządzania jakością w spółce Nova i w sądeckim PWSZ zarobił prawie 89 tys. zł. Od marca 2017 roku jest członkiem rady nadzorczej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów i z tego tytułu otrzymał 38 tys. zł. Z diety radnego i jako przewodniczący osiedla uzyskał 28 tys. zł. Józef Hojnor jako zarządca nieruchomości zarobił 59 tys. zł i 13 tys. zł jako radny. Mieczysław Kaczwiński - dyrektor Sądeckiego Hospicjum - zarobił 104 tys. zł, zaś jako radny i przewodniczący osiedla 20 tys. zł. Michał Kądziołka w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarobił 41 tys. zł, dodatkowo na zleceniu dorobił ponad 6 tys. zł. Jako radny i przewodniczący osiedla - 28 tys. zł. Piotr Lachowicz jako sekretarz gminy Podegrodzie zarobił 109 tys. zł, 1 tys. zł za udział w radzie programowej Radia Kraków, zaś 13 tys. zł jako radny. Otrzymał też 88 tys. zł darowizny od członka rodziny. Konstanty Legutko jako nauczyciel w Budowlance zarobił prawie 32 tys. zł, z diety dodatkowe 19 tys. zł. Grzegorz Mądry z użyczenia gruntów zarobił 41 tys. zł, jako prezes klubu golfowego 13 tys. zł, a prowadząc własną działalność gospodarczą 65 tys. zł. Dieta radnego to 21 tys. zł. Dominika Marczak jako doradca regionalny zarobiła 53 tys. zł, jako radna 13 tys. zł.Dla części radnych dieta to poważny dochód przy skromnej emeryturze jak np. u Elżbiety Chowaniec, która ma 28 tys., zł emerytury i 21 tys. zł z diety. Józef Gryźlak ma 77 tys. zł emerytury. Jako radny inkasuje prawie 22 tys. zł. Mieczysław Gwiżdż ma 16 tys. zł emerytury, prawie 17 tys. zł zarobił jako specjalista ds. administracyjnych. Z wynajmu lokalu zainkasował 45 tys. zł, a jako radny i przewodniczący osiedla 28 tys. zł. Bożena Jawor ma 58 tys. zł emerytury. Jako radna zarobiła 27 tys. zł. Teresa Krzak otrzymała 60 tys. zł emerytury, jako księgowa zarobiła dodatkowo 41 tys. zł oraz z diety prawie 22 tys. zł. Maria Piprek utrzymuje się z emerytury. Za poprzedni rok wyniosła ona prawie 28 tys. zł. Jej dieta to 18 tys. zł. Kazimierz Sas jako emeryt zainkasował 67 tys. zł, dodatkowe 10 tys. zarobił w Elektryku, a jego dieta radnego to 19 tys. zł. W BIP-ie zabrakło oświadczenia Janusza Kwiatkowskiego, nauczyciela wuefu i przewodniczącego rady miasta Nowego Sącza. Za publikację deklaracji przewodniczącego odpowiada wojewoda.Andrzej Bodziony - radny Prawa i Sprawiedliwości zarobił prawie 188 tys. zł jako dyrektor sieci krakowskiego oddziału Poczty Polskiej. Stanowisko piastuje od końca 2016r. W mediach pojawiały się opinie, że pracę otrzymał z polecenia senatora Stanisława Koguta. Jako radny dodatkowo otrzymał 18 tys. zł diety.Grzegorz Fecko jako kierownik regionu sprzedaży w Totalizatorze Sportowym radny Platformy Obywatelskiej zarobił 176 tys. zł. Jego dieta radnego to prawie 13 tys. zł.Patryk Wicher, szef miejskich struktur PiS, od połowy maja ubiegłego roku jest dyrektorem państwowego sanatorium Continental w Krynicy-Zdroju (wcześniej tę funkcję z politycznego nadania sprawował m.in. Krzysztof Żyłka). Jego dochód za 2017 r., razem ze wcześniejszą pracą jako mediator sądowy, to 158 tys. zł. Z diety radnego ma dodatkowo 20 tys. zł.

