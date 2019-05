Nowy Sącz. Pierwsze w Polsce sanktuarium św. Rity, patronki spraw beznadziejnych

Kościół Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu wypełniony był minionej niedzieli po brzegi, wierni zgromadzili się także wokół niego, przynieśli ze sobą czerwone róże. Okazja była szczególna, a wydarzenie wyjątkowe. Biskup tarnowski Andrzej Jeż ogłosił Kościół Matki Bożej Niepokalanej Sanktuarium Świętej Rity. W homilii ks. biskup mówił o życiu Rity z Cascii, w którym zrealizowała się jako żona i matka, wdowa, siostra zakonna, mistyczka.

„Tysiące ludzi, którzy zwracają się do św. Rity z prośbą o pomoc, czynią to z głębokim przeświadczeniem, iż święta, która sama tak wiele przeżyła, jest ich szczególną orędowniczką u Boga we wszelkich sprawach. Erygując dziś pierwsze w Polsce sanktuarium poświęcone Świętej Ricie, pragniemy, by piękno jej świętego życia i heroiczności cnót ujrzało jak najwięcej ludzi” – powiedział biskup A.Jeż.

Bp Jeż mówił także o roli powołanego właśnie sanktuarium. „Niech to sanktuarium będzie znakiem tęsknoty za Bogiem, którą wspomagają przede wszystkim modlitwa, cisza, możliwość dobrze odbytej spowiedzi, uczestniczenia w pięknie sprawowanej liturgii. Niech to nowe sanktuarium będzie również miejscem szczególnej ewangelizacji. Bowiem święte miejsca przyciągają wielu ludzi, którzy poszukują Boga i z tego względu są też bardziej otwarci na przyjęcie Jego łaski, jako nowej szansy dla siebie” – podkreślił.

Bp Jeż prosił, aby nowe sanktuarium było także szczególnym miejscem modlitwy o dobre powołania zarówno do życia małżeńskiego i rodzinnego, jak również do kapłaństwa i życia zakonnego. „Niech z tego miejsca płynie wzmożona modlitwa o święte żony i świętych mężów; o święte matki i świętych ojców; o świętych kapłanów i święte siostry zakonne” – powiedział.