Mimo, że nie udało się naprawiać nasypu kolejowego w Limanowej, to na Sądecczyznę dotarł pociąg retro. Skład przejechał do Nowego Sączą okrężną drogą z Chabówki przez Kraków i Tranów. Do piątego sierpnia skład będzie kursował z Nowego Sącza do Krynicy w każdą niedzielę. 15 lipca na sądecki tory wyjechała lokomotywa Fablok z 1970 roku. Ciągła za sobą kilka zabytkowych wagonów wyprodukowanych w latach 1923 – 1963, w których było ponad 200 pasażerów.

