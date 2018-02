Sądeccy policjanci, gdy wieczorem temperatura spada mocno poniżej zera, wyruszają sprawdzać miejsca, w których zazwyczaj sypiają bezdomni. Już kilka osób dzięki ich patrolom uniknęło śmierci w skutek wychłodzenia .

- W ubiegłym roku na naszym terenie zmarły dwie osoby - mówi asp. Iwona Grzebyk-Dulak, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców Sądecczyzny, policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, ratując im życie.Nie inaczej jest w tym roku. Policjanci prowadzą wzmożone działania prewencyjne i pomagają ludziom bezdomnym, samotnym i bezradnym, jak również znajdującym się pod wpływem alkoholu, którzy noc spędzają pod gołym niebem, w pustostanach czy nieogrzewanych pomieszczeniach.- Takie osoby znajdują się w grupie ryzyka. Grozi im śmierć w wyniku wychłodzenia organizmu - podkreśla Iwona Grzebyk-Dulak. - By tak się nie stało, kontrolujemy dworce, przystanki, ogródki działkowe , pustostany i klatki schodowe.Gdy funkcjonariusze spotykają bezdomnego, któremu grozi zamarznięcie, doprowadzają go do noclegowni w Domu Brata Alberta albo w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Informują go też o miejscach, gdzie może zjeść ciepły posiłek czy skorzystać z kąpieli. - Szczególną uwagę zwracamy na osoby nietrzeźwe, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu- zaznacza rzeczniczka sądeckiej policji. - Takie osoby odwozimy do miejsca zamieszkania i przekazujemy pod opiekę najbliższej rodziny lub trafiają do izby wytrzeźwień.Funkcjonariusze apelują do mieszkańców Sądecczyzny, żeby nie pozostawali obojętnymi wobec osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu. Czasem wystarczy wskazać takiej osobie miejsca, gdzie otrzyma schronienie i potrzebną pomoc , czasem poinformować odpowiednie służby.- Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy. Wystarczy jeden telefon, żeby uratować komuś życie i zostać bohaterem - podkreśla Iwona Grzebyk-Dulak.Sądeczanie w takich sytuacjach mogą dzwonić na jeden z trzech numerów alarmowych: 112, 997 albo 986.

