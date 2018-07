Kilku powiatowych radnych zarabia dużo powyżej 100 tys. zł rocznie. To: Marek Kwiatkowski, Zygmunt Paruch, Wiesław Pióro czy Tadeusz Zaremba. Część z nich zawdzięcza to przynależności partyjnej.

Diety powiatowych radnych kształtują się od 18 tys. do prawie 28 tys. zł rocznie. Ich wielkość uzależniona jest m.in. od pełnionej funkcji w radzie. To oczywiście dodatkowy, nieopodatkowany dochód radnych, poza tym co wpływa im na konto z umowy o pracę lub jako emerytura. Wszystkie swoje zarobione pieniądze muszą wykazać w corocznym oświadczeniu majątkowym. Zarobki podajemy w kwotach brutto.jest kierownikiem marketingu i organizacji widowisk w spółce skarbu państwa - Uzdrowisku Krynica-Żegiestów (na początku kadencji miała inną pracę). Za ubiegły rok zarobiła niecałe 34 tys. zł, dodatkowo 4 tys. zł na umowę zlecenie. Dieta radnej to 21900 zł.jako dyrektor GOK-u w Podegrodziu zarobił 59 tys. zł, a jego dieta radnego to 20400 zł.to rencista - jego świadczenie za ubiegły rok wyniosło ponad 63 tys. zł, dieta 20400 zł.jest nauczycielem w szkole w Starym Sączu za co otrzymał wynagrodzenie ponad 61 tys. zł, dorobił jeszcze prawie 2,5 tys. zł. Jego dieta radnego to 21600 zł.- dyrektor podstawówki w Piwnicznej - zrobił prawie 82 tys. zł. Jego dieta to 20400 zł.to na co dzień kierowca w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach (do niedawna zarządzał nią senator Stanisław Kogut). Za 2017 rok zarobił 32 tys. zł, z diety 20400 zł.to dyrektor szkoły w Muszynie, za co otrzymał wynagrodzenie ponad 84 tys. zł, dodatkowo 2400 zł na zleceni i 20400 diety.pracownik KRUS (za rządów PO-PSL był kierownikiem) zarobił 56 tys. zł (wcześniej miał 90 tys. zł), jako członek rady banku 4,5 tys. zł, z wynajmu ma 37 tys. zł, a jako radny 21600 zł.miał prawie 28 tys. zł emerytury, zaś jako radny otrzymał 25200 zł.pracuje jako zootechnik (40 tys. zł). Dodatkowo zarobił 3 tys. zł i miał 27360 zł diety.miał 79 tys. zł emerytury, a jako radny 20400 zł. Antoni Koszyk jako wicestarosta zarobił 148 tys. zł.to dyrektor MODR w Karniowicach z pensją prawie 135 tys. zł (awansował po zmianie rządów) i dietą 21600 zł.jako radca prawny zarobił łącznie 124 tys. zł, a jego dieta to 18 tys.jako nauczycielka zarobiła prawie 74 tys. zł, jej dieta to 21600 zł.jako kierownik zakładu produkcji drewna zarobił prawie 150 tys. zł, na umowę zlecenie 25 tys. zł, zaś z diety 25370 zł.- przewodniczący rady - zarobił łącznie w Tauronie (z siedzibą w Rożnowie) 254 tys. zł. Jego dieta radnego to 27360 zł. Wiesław Pióro jako dyrektor jednego z działów firmy Wiśniowsk zarobił 126 tys. zł, jako członek zarządu Ramexu - prawie 28 tys. zł, dieta radnego to 2040 zł. W 2017 r. dostał również odszkodowanie 27 tys. zł.Starostazarobił 161 tys. zł.jako dyrektor szkoły w Łabowej zarobił 103 tys. zł. Dodatkowo dorobił 18 tys. zł, a jego dieta radnego to 20400 zł.zainkasował 43 tys. zł emerytury, zaś jego dieta to 21600 zł.jako kierownik ARiMR-u (po objęciu władzy przez PiS) zarobił prawie 99 tys. zł, a jego dieta radnego to 21600 zł.- członek zarządu powiatu - zainkasował za to 122 tys. zł.jako doradca podatkowy zarobiła 40 tys. zł, dodatkowo 3,7 tys. zł z udziałów w akcjach, a jako radna 20400 zł. Jest również członkiem rady nadzorczej spółki Transgaz, za co zainkasowała prawie 49 tys. zł.w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piwnicznej zarobił 34 tys. zł, jako radny 21600 zł.zainkasował 24 tys. zł emerytury, dostał 4,4 tys. dopłaty do gospodarstwa, a jego dieta to 25200 zł. Maria Szarota z emerytury ma za 2017 rok ma prawie 36 tys. zł, z diety 21600.z emerytury zainkasował 37 tys. zł, jako nauczyciel zarobił ponad 8 tys. zł i 3 tys. zł z praw autorskich. Jego dieta to 21600 zł.(zastąpił na tym stanowisku radnego Głoda) jako kierownik KRUS zarobił 126 tys. zł, jego dieta to 20400 zł.

ZOBACZ KONIECZNIE: