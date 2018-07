Zapowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, o braku miejsca na listach dla członków partii zaangażowanych w spółki skarbu państwa, dotyczyć może kilku sądeckich radnych.

Dla kogo nie będzie miejsca?

Nie do końca jasne zasady

Głos opozycji: Andrzej Czerwiński, Platforma Obywatelska

Decyzję Kaczyński ogłosił w ubiegły piątek w przerwie obrad Komitetu Politycznego PiS, poświęconego przygotowaniom do wyborów samorządowych.- Osoby pozostające w spółkach skarbu państwa lub pełniące w samorządach określone funkcje, które są wysoko płatne, nie będą mogły być umieszczone na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości - zaznacza poseł Wiesław Janczyk, członek Komitetu Politycznego PiS.- Nie chcę się odwoływać do konkretnych nazwisk - ucina Janczyk. Patrząc w oświadczenia majątkowe radnych wojewódzkich z naszego regionu, wiemy, że sytuacja ta dotyczy Pawła Śliwy i Grzegorza Biedronia. Ten pierwszy w dwa lata jako wiceprezes zarządu ds. innowacji w PGE zarobił ponad 1,5 mln zł.Śliwa stał się bohaterem akcji Platformy Obywatelskiej - Korowód Wstydu. Biedroń jest prezesem Uzdrowiska Krynica--Żegiestów.- Myślę, że mnie to też dotyczy. Pewnie można jeszcze dywagować, jaka będzie wielkość zarobków itd., ale te sprawy powinny być raczej jednoznaczne. Czekam na dokładną wykładnię tych zasad i się im podporządkuję - zaznacza Biedroń.Jego zdaniem na pewno nie było intencją Komitetu Politycznego, aby osłabić listy i zmniejszyć szanse na dobry wynik wyborczy. To czytelne rozdzielenie funkcji i miejsc pracy.- Od 1989 roku jestem zaangażowany w działalność samorządową, a od 1992 jestem radnym różnych szczebli i z tą działalnością samorządową jestem mocno związany. Decyzja będzie zależała nie tylko od mnie, ale od całego zespołu, który ustali optymalny kształt listy - dodaje Biedroń, który nadal chciałby zasiadać w sejmiku.W Nowym Sączu w radzie miasta zasiada trzech członków PiS, którzy pracują lub są związani z państwowymi spółkami.Andrzej Bodziony to dyrektor sieci krakowskiego oddziału Poczty Polskiej, Przemysław Gawłowski jest członkiem rady nadzorczej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. Bardziej skomplikowana jest sytuacja Patryka Wichra z Sanatorium Continental w Krynicy-Zdroju.- Nie pracuję w spółce skarbu państwa. Jesteśmy sanatorium, a ja jestem kierownikiem, zwanym dyrektorem i nie mam zarządu - tłumaczy Wicher, sądecki radny i szef miejskich struktur PiS, który w pełni zgadza się ze słowami prezesa. - Nawet jeśliby mnie to obejmowało, to w pełni bym to przyjął bez żadnej dyskusji.Jednak duża część samorządowców PiS nie do końca rozumie przesłanie swojego prezesa.- Ten komunikat należy czytać dosłownie. Był precyzyjnie powiedziany. Nie chcę być osobą, która miałaby tę decyzję uszczegóławiać. Czas pokaże, jaka będzie praktyka i realizacja tych wytycznych wygłoszonych w piątek przez prezesa Kaczyńskiego - zaznacza poseł Janczyk.Jego zdaniem funkcje w samorządzie nie powinny być łączone z odpowiedzialnymi zadaniami w spółkach.- Chodzi o to, żeby te osoby, którym powierzono ważne zadania, skupiły się na nich. Praca w samorządzie wymaga kreatywności, zaangażowania i wiedzy, ponieważ trzeba się przygotować do sesji czy prac komisji - dodaje pełnomocnik PiS na Sądecczyźnie.Szef partii próbuje przybierać kolejną maskę. Podkreśla, że jest nieprzyzwoite kandydowanie do funkcji publicznych przez osoby, które zarabiają krocie w państwowych spółkach. Trudno zakładać, że Kaczyński nie wiedział, że radni czy byli posłowie zostali wybrani do takich organów i tyle zarabiają. To typowe zagranie pod publiczkę, żeby udawać, że panuje się nad sytuacją, a generalnie to niczego nie zmienia. Ci, którzy pełnią funkcję w spółkach, to tam zostaną, a kandydować będą nowi funkcjonariusze, którzy po następnych rozdaniach wymienią swoje pozycje w spółkach. To dokładnie ten sam scenariusz co wcześniejsze obniżki uposażenia dla parlamentarzystów i samorządowców. Po przyznaniu premii dla członków rządu, żeby zatrzeć złe wrażenie, przygotowano rozporządzenie o obniżce uposażenia parlamentarzystom i samorządowcom.

