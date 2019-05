Nowy Sącz. Rok budowy mostu streszczony w dwuminutowym filmie [WIDEO]

Cieniawa info/Łukasz Poręba

Most heleński został otwarty i już wszyscy zapomnieli o długich korkach i utrudnieniach. Budowa trwała rok, przez ten czas mieszkańcy mogli obserwować postępy prac. Na krótkim, dwuminutowym filmie można zobaczyć, jak powstawał most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i przeżyć to jeszcze raz.