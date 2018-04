Iwona Romaniak (w środku) po raz kolejny apeluje o pomoc. - Naszym rodakom na Ukrainie potrzebne jest dosłownie wszystko - podkreśla (© Damian Radziak)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Fundacja Bratnia Dusza rusza z akcją „Lwów 2018”. Chętni, do końca maja, mogą dzielić się darami, które trafią do placówek prowadzonych przez lwowskie Caritas, a tym samym do naszych rodaków na Ukrainie.





- Niedawno udałam się na Ukrainę. Odwiedziłam sierocińce, domy dziecka i hospicjum. Pytałam, czego im potrzeba - mówi Iwona Romaniak, prezeska Fundacji. - Dostałam szczegółową listę i wierzę, że podobnie jak w ubiegłym roku sądeczanie nie zawiodą i pomogą nam zebrać potrzebne rzeczy.



Dary do końca maja można przynosić do Centrum Informacji Turystycznej, mieszczącego się przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu. Najbardziej potrzebne są: środki czystości, materiały opatrunkowe, syropy dla dzieci, pieluchy dla maluchów i



Konwój z darami wyruszy z Nowego Sącza 14 czerwca. Podobnie jak rok temu, Fundacji będą towarzyszyć motocykliści z całej Polski. Dzięki nim dzieci będą mieć dodatkowe atrakcje - przejażdżki na motocyklach.



Iwona Romaniak apeluje także o 13 8802 0002 2002 2003 5295 0001 Mieszkańcy Nowego Sącza i nie tylko po raz kolejny mogą pomóc Polakom mieszkającym na Ukrainie. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad siedem ton darów, które trafiły do placówek prowadzonych przez lwowski Caritas. Fundacja Bratnia Dusza postanowiła kontynuować akcję.- Niedawno udałam się na Ukrainę. Odwiedziłam sierocińce, domy dziecka i hospicjum. Pytałam, czego im potrzeba - mówi Iwona Romaniak, prezeska Fundacji. - Dostałam szczegółową listę i wierzę, że podobnie jak w ubiegłym roku sądeczanie nie zawiodą i pomogą nam zebrać potrzebne rzeczy.Dary do końca maja można przynosić do Centrum Informacji Turystycznej, mieszczącego się przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu. Najbardziej potrzebne są: środki czystości, materiały opatrunkowe, syropy dla dzieci, pieluchy dla maluchów i osób starszych , kremy na odleżyny, prześcieradła, odzież dla dzieci (bielizna, białe koszulki, piżamy). Naszych rodaków cieszą także materiały, które można wykorzystać w warsztacie stolarskim, nici, materiały i włóczki. Dzieci czekają także na puzzle, przybory szkolne i książki w języku polskim, dzięki którym będą mogli uczyć się języka swoich przodków oraz słodycze.Konwój z darami wyruszy z Nowego Sącza 14 czerwca. Podobnie jak rok temu, Fundacji będą towarzyszyć motocykliści z całej Polski. Dzięki nim dzieci będą mieć dodatkowe atrakcje - przejażdżki na motocyklach.Iwona Romaniak apeluje także o wsparcie finansowe . Pieniądze potrzebne będą na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem busa, którym przewiezione zostaną dary. Wpłat można dokonać na konto:

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.