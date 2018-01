Zadaszony amfiteatr na 4 tys. widzów, fontanna, pawilon parkowy – sądecki Park Strzelecki czeka prawdziwa rewolucja. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Miastu dofinansowanie w wysokości 30 mln zł na rewitalizację tego od lat zaniedbanego terenu.

- Nie ukrywam, że dla mnie jest to bardzo miła informacja – mówi Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza. – Wierzę, że w niedługim czasie to miejsce, niezwykle urokliwe i niezwykle cenne, bo znajdujące się w środku miasta będzie atrakcją nie tylko dla sądeczan, ale i dla naszych gości. Bardzo się z tego powodu cieszę i bardzo dziękuję. To też jest dowód, że nasza praca została wykonana we właściwy sposób.Zgodnie z projektem, w Parku Strzeleckim wydzielone strefy o różnej funkcji: społecznej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Najważniejszą inwestycją będzie zadaszony kompleks amfiteatralny ze sceną i widownią na 4 tysiące miejsc. Będzie tam można organizować nie tylko koncerty, zaplanowano bowiem instalację urządzeń projekcyjnych dla kina letniego z laserowym projektorem i ekranem pneumatycznym.Przebudowane także zostaną parkowe alejki oraz zainstalowane nowe oświetlenie. Projekt uwzględnia również fontannę, pawilon parkowy, ścieżkę do uprawiania joggingu oraz różne urządzenia dla dzieci. Przewidziano także budowę wydzielonych miejsc postojowych oraz przebudowę ulic Jadwigi Wolskiej i Ogrodowej.Jak podaje Urząd Miasta, rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku. Wcześniej jednak zostanie rozpisany przetarg, choć na razie nie jest jeszcze znany jego dokładny termin. Wartość całego projektu szacowana jest na 53 mln złotych, zaś jego realizacja potrwa co najmniej 2 lata.