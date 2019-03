Nowy Sącz. Sprawdź, gdzie trzeba najdłużej czekać na wizytę u specjalisty oraz na zabiegi

Małopolska. Kolektury z rekordowymi wygranymi w Lotto. Dziś kumulacja

Kupić dom z basenem, zwiedzić najpiękniejsze zakątki świata, rzucić pracę i nie martwić się o pieniądze do końca życie. To marzenia tych, którzy mają nadzieję, że trafią szóstkę w Lotto. Choć szansa na główną wygraną jest minimalna, bo prawdopodobieństwo wynosi jak 1 do 14 milion...