Tomasz Wolak, bardzo popularny sądecki muzyk oraz wokalista, organista w kościele kolejowym, od wielu lat ma swój zespół rockowy. Śpiewa tam m.in. Eva Novel, finalistka programu telewizyjnego The Voice of Poland. Tomek zagra w niedzielę (2 lutego) o godz. 17 koncert karnawałowy w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam już można kupić bilety po 10 zł.

