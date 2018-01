Prezydent miasta w roku wyborczym nie obiecuje Węgierskiej Bis, a nową przeprawę przez Dunajec

Prezydent Ryszard Nowak nie zrealizuje swojej sztandarowej wyborczej obietnicy, bo nie powstanie ul. Węgierska Bis, która miała odkorkować miasto. Zamiast tego władze Nowego Sącza chcą wybudować trzeci most nad Dunajcem.Inwestycją ma zająć się jednak marszałek. W tegorocznym budżecie województwa małopolskiego zostały zarezerwowane środki na opracowanie koncepcji nowej przeprawy.- Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach uda się to przedsięwzięcie wpisać do wieloletniego planu inwestycyjnego i finansowego województwa - mówi Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego.Wyjaśnia, że trzeci most nad Dunajcem w mieście będzie częścią drogi wojewódzkiej z Nowego Targu do Nowego Sącza.- W tej chwili droga wojewódzka kończy się na moście świętej Kingi w Starym Sączu. Chcemy ją wydłużyć - dodaje Leszek Zegzda.Trasa wiodłaby od ulicy Piramowicza w Nowym Sączu przez Dunajec na wysokości Świniarska z odbiciem w kierunku Starego Sącza i dalej do obwodnicy zachodniej.Koszt całej inwestycji szacuje się na 100-120 mln zł. Władze wojewódzkie liczą, że 85 proc. tych środków uda się pozyskać z dofinansowania unijnego. Brakującą część pokryłby budżet województwa. Do budowy drogi miałyby dołożyć się także Nowy Sącz i Chełmiec.Na razie w budżecie województwa zarezerwowano 250 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji inwestycji. Powinna być gotowa w tym roku.- Prezydent zadeklarował udział Nowego Sącza w pokryciu kosztów opracowania koncepcji. Należy oczekiwać, że podobnie uczyni Chełmiec - informuje Małgorzata Grybel, szefowa kancelarii prezydenta. Podkreśla, że budowa mostu jest zgodna z planami miasta wyrażonymi w niedawno przyjętym studium zagospodarowania przestrzennego Nowa droga ma być alternatywą dla zakorkowanej ul. Węgierskiej. W związku z tą inwestycją prezydent rezygnuje z realizacji obiecywanej od lat Węgierskiej Bis, która miała biec równolegle do istniejącej drogi. Tym bardziej że zmieniły się stosunki własnościowe na trasie planowanej Węgierskiej Bis i nie ma dla niej decyzji środowiskowej.Grzegorz Fecko, radny Nowego Sącza, ironizuje, że obiecywana od lat Węgierska Bis jest taką samą mrzonką jak budowa lotniska w Starym Sączu.- Łatwo w roku wyborczym obiecywać nowe inwestycje - stwierdza radny. Dodaje, że o trzecim moście nad Dunajcem służby prezydenta mówią tak samo długo jak o Węgierskiej Bis. Zaznacza, że przejęcie realizacji inwestycji przez marszałka daje cień nadziei, że uda się ją jednak wykonać.Zdaniem wójta Chełmca, trzeci most nad Dunajcem powinien powstać jeszcze przed początkiem zaplanowanej już modernizacji mostu heleń-skiego.- Uważam, że pieniądze na remont mostu heleńskiego należało przekierować na budowę tego mostu w stronę Świniarska - mówi Bernard Stawiarski.To ważna inwestycja i na pewno Chełmiec się do niej dołoży. Zwłaszcza że na odcinek po tej stronie ma już decyzję środowiskową.Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, twierdzi, że planowany most odciąży ruch w mieście. tylko wtedy gdy powstanie łącznik między obwodnicą północną a zachodnią.- Jeśli nowa droga swój początek będzie miała na ul. Piramowicza, to na ulicy Węgierskiej do tego odcinka niewiele się zmieni. Jeśli będzie łącznik obwodnic, zainteresowani wyjazdem na Kraków nie będą mieli potrzeby przejeżdżania przez miasto i ruch się zmniejszy - mówi Czerwiński.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na budowę łącznika.Budowa trzeciego mostu nad Dunajcem rozpoczęłaby się natomiast w 2020 r.