Ludzie z gminy mają kłopot z rejestracją aut, bo w ogólnopolskim systemie Chełmiec od nowego roku funkcjonuje jako miasto.

Kamil Kudynowski z Wielogłów w gminie Chełmiec po raz kolejny odszedł ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z kwitkiem. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia próbował przerejestrować samochód na siebie. Wówczas usłyszał od pracowników urzędu, że jest awaria systemu i rejestracji nie uda się przeprowadzić. Wczoraj też nie było to możliwe.Okazuje się, że tym razem problemem jest błędne odczytywanie przez system miejsca zamieszkania. System blokuje dane, bo Chełmiec zaczął według niego funkcjonować jako gmina miejsko-wiejska.- Jeśli sprawa szybko się nie rozwiąże, mogę mieć poważne problemy - mówi zdenerwowany mieszkaniec Wielogłów.Pracuje w Szwecji i tam chce dotrzeć swoim samochodem. Wykupił już bilet na prom.- Za kilka dni muszę być w pracy za granicą, a tam potrzebuję samochodu - dodaje Kamil Kudynowski. Od początku roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu nie są w stanie obsłużyć żadnego mieszkańca Chełmca, który chce zarejestrować samochód. Na budynku zawieszono informację na ten temat.- Problem nie polega na tym, że Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu nie obsługuje klientów z gminy Chełmiec. To sprawa ogólnopolskiego systemu - wyjaśnia Maria Olszowska, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.Wyjaśnia, że 2 stycznia br. w trakcie rejestracji pojazdu mieszkańca Chełmca pojawił się komunikat o braku możliwości technicznych dokonania jej w ogólnopolskim systemie „Pojazd”.- O błędzie w aplikacji niezwłocznie powiadomiliśmy dostawcę oprogramowania. Otrzymaliśmy od niego jedynie informację, że problem wynika ze słowników terytorialnych gmin, miejscowości i ulic - informuje Maria Olszowska.Trwają prace nad przywróceniem technicznej możliwości rejestracji pojazdów mieszkańcom Chełmca.Prawdopodobnie słowniki były przygotowane na 2 stycznia dla gminy miejsko-wiejskiej zanim została podjęta decyzja o przesunięciu terminu nadania statusu miasta dla Chełmca.Słowniki zostały zablokowane i stąd cały problem.Wójt Chełmca Bernard Stawiarski uważa, że mieszkańcy, którzy mają teraz kłopot z rejestracją swoich pojazdów, ponoszą konsekwencje działań radnych i polityków, którzy doprowadzili do odroczenia decyzji o zmianie statusu Chełmca.- List gratulacyjny, który otrzymałem od prezydenta Andrzeja Dudy, czy choćby zmiany w systemie rejestracji pojazdów, to dowód na to, że przekształcenie naszej gminy na miejsko-wiejską było przygotowane zgodnie z lipcowym rozporządzeniem premier Beaty Szydło.Chełmiec miał od nowego roku otrzymać prawa miejskie . Wszyscy odczuwamy konsekwencje zmiany tej decyzji - mówi Bernard Stawiarski.Współpraca: Stanisław Śmierciak