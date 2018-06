Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

10 maja rozpoczął się pierwszy etap rozbiórki mostu heleńskiego, oddanego do użytku w 1959 roku. Wielkie dźwigi zniszczyły starą konstrukcję, by zrobić miejsce na nową inwestycję. Z dawnego mostu praktycznie nic już nie zostało. Budowa nowego mostu ma potrwać do końca tego roku.

