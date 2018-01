Jedna osoba trafiła do szpitala, gdy na ul. Marcinkowickiej w Nowym Sączu osobowa skoda octavia wbiła się z tyłu pod naczepę wielkiej ciężarówki renault magnum. Akcje ratowniczą podjęli strażacy i załoga karetki pogotowia. Przez ponad godzinę bardzo utrudniony był przejazd bardzo ruchliwą trasą z Chełmca przez Marcinkowice i Męcinę do Limanowej, a także zjazd z północnej obwodnicy Nowego Sącza na drogę krajową nr 28 prowadzącą prze Wysokie do Limanowej.

Obydwa samochody uczestniczące w wypadku miały numery rejestracyjne Nowego Sącza (KN).

