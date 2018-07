Na ulicy Kochanowskiego w Nowym Sączu zapanował chaos, a kierowcy zaczęli mocno się irytować. Wszystkiemu okazał się winien jeden znak drogowy, który błędnie zamontowany, wprowadzał zmotoryzowanych sądeczan w błąd. Okazało się jednak, że to znak był błędem.

Miejsce dla autobusów

Potrzeba cierpliwości

Wyrozumiałość strażników

Zamknięcie skrzyżowania pod sądeckim zamkiem wprowadziło w mieście paraliż komunikacyjny. Na ulicach zapanowały korki, a przez wyłączenie niektórych części ulic z ruchu, automatycznie spadła też ilość miejsc parkingowych. Dlatego też zakaz, który pojawił się na Kochanowskiego wzbudził takie emocje.Przy wjeździe na tę jednokierunkową ulicę, po jej prawej stronie, stanął, poza słupkami blokującymi, znak B-36, czyli wszystkim znany zakaz zatrzymywania się. Oznaczało to, że do najbliższego skrzyżowania nie można zatrzymać się wzdłuż chodnika, jak było to możliwe do tej pory.Wielu kierowców mimo świadomości poniesienia możliwych konsekwencji w postaci mandatu decydowało się jednak, by zostawić tam samochód. Najczęściej byli to pacjenci okolicznych przychodni, których przy Kochanowskiego jest kilka.- Musieliśmy postawić słupki wzdłuż ulicy Kochanowskiego, ponieważ mimo zakazu zatrzymywania się kierowcy wciąż tam parkowali, a teraz, kiedy ulicą tą jeżdżą autobusy, jest to tym bardziej wykluczone - mówi Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Dodaje też, że po prawej stronie ulicy zakaz dotyczy pierwszych dwudziestu metrów, by autobusy skręcające z ulicy Lwowskiej mogły bezpiecznie manewrować. Obszar ten wyznaczają stojące tam słupki.- Znak oczywiście zostanie usunięty, pomylił się wykonawca - tłumaczy Mirek i dodaje, że za słupkami można parkować bez obaw, tak jak do tej pory.- Z powodu zamkniętego skrzyżowania pod zamkiem musieliśmy przekierować ruch autobusowy na inne ulice, między innymi Kochanowskiego - mówi Andrzej Górski, prezes MPK. Tłumaczy, że ze względu na rozmiary autobusów, które mają 12 metrów długości i 2,5 metra szerokości pewne wymogi muszą być spełnione.- Apelujemy o cierpliwość. Utrudnienia potrwają do sierpnia - uspokaja Andrzej Górski.- Zgłoszeń o niepoprawnie zaparkowanych pojazdach jest teraz trochę więcej - mówi Dariusz Górski, komendant Straży Miejskiej. Dodaje także, że strażnicy miejscy mają dużo wyrozumiałości w obecnej trudnej sytuacji komunikacyjnej, ale w miejscach, gdzie zatrzymany samochód powoduje poważne utrudnienia, muszą działać zdecydowanie.

