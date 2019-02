Nowy Sącz. ZUS dołącza się do akcji zbierania nakrętek na rehabilitację Tomka Brzeskiego

W zbiórkę nakrętek na rehabilitację Tomasza Brzeskiego angażuje się coraz więcej osób. Nie ma dnia, żeby do redakcji „Gazety Krakowskiej”, nie zapukała osoba z workiem zakrętek. Czasem są to niewielkie ilości, innym razem duże worki. Każdy na wagę złota. Aby zapewnić miesięczną rehabilitację sądeckiemu sportowcowi przez pięć dni w tygodniu po jednej godzinie, trzeba zebrać 2,4 tony nakrętek. To dlatego, że cena plastiku na skupie spadła po akcji Anty Plastiki.

Teraz w akcję włączył się Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu. Jego pracownice: Anna Mieczkowska i Katarzyna Sus przyniosły do naszej redakcji cztery duże worki nakrętek.

- Zbieramy je wśród pracowników ale także petenci odwiedzający nas mogą przynieść plastikowe zakrętki i wrzucić je do specjalnie przygotowanych pojemników - mówi Anna Mieczkowska z sądeckiego ZUS. - Zawsze chętnie angażujemy się w akcje pomocowe. Tomek Brzeski to znany i zasłużony sportowiec, a jego walka o życie i powrót do sprawności jest budująca. Warto więc mu pomóc.

Nakrętki można oddawać we wszystkich terenowych oddziałach ZUS, czyli w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach, Zakopanym i Nowym Targu. Później zostaną one przekazane naszej redakcji, a następnie trafią do Szkoły Podstawowej w Januszowej, która jest organizatorem akcji. Zakrętki można też przynieść do siedziby „Gazety Krakowskiej” przy ul. Jagiellońskiej 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Tomasz Brzeski w czasie kwietniowych Zawodów w Skialpinizmie w 2017 roku w Zakopanem, podczas zjazdu z dużą prędkością wpadł na skałę. Na skutek uderzenia jego kask rozsypał się na kawałki. Pękła podstawa czaszki, a 30 procent kości czaszki skruszyło się odsłaniając mózg. Trwała dramatyczna walka o życie Tomasza. Najpierw 40 minut reanimacji, potem pięciogodzinna operacja. Przez miesiąc Brzeski był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Potem lekarze zrekonstruowali jego czaszkę. Gdy rany się zagoiły, zaczęła się rehabilitacja, która trwa do dzisiaj.

