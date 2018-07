W sobotę ok. godz. 12.30 na Skawie w miejscowości Jaroszowice, doszło do poważnego wypadku. Grupa 15 kajakarzy podczas spływu na „pompach” rozbiła się. 32-letni mężczyzna był reanimowany. Łącznie pięć osób zostało rannych.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór w wieku od 24 do 36 lat w sobotę wybrali się na spływ kajakowy na Skawie. Na jej wymagającym odcinku w Jaroszowicach (gm. Wadowice) doszło do wypadku. Kilka kajaków przewróciło się na stopniu wodnym. Płynące nimi osoby wpadły do wody i z uwagi na silny nurt rzeki nie mogły wydostać się na brzeg o własnych siłach.Służby ratunkowe szybko wyciągnęły z wody niemal wszystkich uczestników spływu. Problemem okazało się jednak przetransportowanie na brzeg jednej z kobiet, która utknęła na środku rzeki. Siedziała na kamieniu i tam czekała na pomoc. Poziom wody był zbyt wysoki.- Na zaporze w Świnnej Porębie zatrzymano spływ wody, by obniżyć jej poziom w rzece. Dzięki temu udało się kobietę przetransportować na brzeg - mówi Agnieszka Patek, rzecznik prasowy policji w w Wadowicach.Kobieta nie wymagała pomocy medycznej. Rannych zostało pięć osób. Najpoważniejszych obrażeń doznał 32-letni mężczyzna, organizator spływu.- Służby na miejscu podjęły akcję reanimacyjną. Później mężczyzna został zabrany do szpitala w Wadowicach - mówi Agnieszka Patek.Pozostałe cztery ranne osoby doznały jedynie potłuczeń, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ratownicy sprawdzili stan zdrowia wszystkich uczestników spływu. Pozostali nie wymagali przewiezienia do szpitala.Akcja ratunkowa została zakończona.

