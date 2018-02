Woda - bohaterka dnia codziennego. Używamy jej od rana do wieczora, co najmniej kilkakrotnie. Pragnienie zazwyczaj zaspokajamy wodą ze sklepowej półki. A to dlatego, że od zawsze i na każdym kroku towarzyszą nam reklamy tego produktu. Przestaliśmy się zastanawiać, czy sięgając po kolejną plastikową butelkę dokonujemy najlepszego wyboru. W pamięci mamy hasła: "najczystsza", "krystaliczna", "górska", "naturalna". Skąd masz tą pewność, że w każdej butelce znajduje się woda inna niż ta płynąca w twoim kranie? A może jest jakaś alternatywa?

Miejskie wodociągi coraz częściej zachęcają do picia wody prosto z kranu. Jednak mimo pozytywnej opinii specjalistów o kranówce, podchodzisz do niej sceptycznie? To zrozumiałe, ponieważ obecny w wodzie chlor znacznie wpływa na jej smak i zapach. A może zniechęca cię fakt, że zanim trafi ona do szklanki, przemierza kilometry rur, które nie zawsze są w idealnym stanie i nie mamy pewności, co się w nich znajduje... To też argument, by mimo zapewnień dostawcy o doskonałej jakości kranówki mieć do niej wątpliwości. Ale nie musisz być skazana na kupowanie tylko tej butelkowanej. Jeśli chcesz cieszyć się smaczną i zdrową wodą, możesz wybrać alternatywne rozwiązanie, a do tego tańsze, wygodniejsze i bardziej ekologiczne. Mowa tu o wodzie filtrowanej i prostych, niedrogich i bardzo już popularnych na zachodzie i w USA filtrach do wody. Wybieraj rozsądnie!Kranówka to doskonała alternatywa dla wody butelkowanej. Zgodnie z przepisami prawnymi powinna ona spełniać restrykcyjne normy pod kątem zawartości określonych substancji. Zatem można pić ją bez obaw, ponieważ dostawcy takiej wody ponoszą odpowiedzialność za to, aby nadawała się do bezpośredniego spożycia. Jednak przemierzając setki kilometrów rur ze stali, ołowiu czy PCV zmienia smak i zapach, przez co niechętnie po nią sięgamy. Jej walory można łatwo poprawić. Wystarczymarki Dafi, który oczyści ją tylko z tych niepożądanych substancji (np. metali ciężkich, nadmiaru soli i wapnia powodujących twardnienie wody), przez które woda traci na jakości. Dzięki niemu będzie nie tylko lepsza w smaku, ale i zdrowsza.Najczęstszym powodem niechęci do zakupu filtra jest obawa dotycząca skuteczności działania tego typu urządzenia. Zastanawiasz się, co znajduje się wewnątrz filtra sprawiając, że doskonale radzi sobie z chlorem czy metalami ciężkimi. Jednym ze składników mieszanki jest węgiel aktywowany (podobny do tego używanego przy zatruciu pokarmowym lub stosowanego w maskach przeciwgazowych) pozyskiwany z łupin kokosa. Porowata struktura węgla sprawia, że działa on jak gąbka. Szkodliwe substancje, mogące znajdować się w wodzie kranowej, po zetknięciu z węglem aktywnym, zostają trwale przyłączone do jego powierzchni. Drugi składnik to tzw. jonowymienna żywica, która w zależności od jej rodzaju usuwa nadmiar soli odpowiedzialnych za twardość wody, bądź np. wzbogaca wodę filtrowaną w minerały. Częstą obawą przed stosowaniem filtrów jest mit o całkowitej demineralizacji wody, co oczywiście w przypadku filtrowania przy użyciu dzbanka Dafi jest nieprawdą. Niektóre filtry Dafi usuwają tylko część wapnia i magnezu, tak aby zachowała ona swoje właściwości w procesie gotowania. Zmiękczona woda nie powoduje osadzania się kamienia na sprzęcie AGD, a także jest idealna do przygotowywania posiłków, ponieważ przyspiesza ten proces.Filtrowaną wodę można wykorzystać praktycznie do wszystkiego: picia, przygotowywania posiłków dla dzieci, zimnych napojów, kawy i herbaty, gotowania, podlewania kwiatów, mycia twarzy czy spłukiwania włosów, a nawet podawania jej naszym domowym pupilom - psom czy kotom. Dlatego dzbanek filtrujący warto mieć zarówno w domu, jak i w pracy. Stosując filtry do wody dokonujemy świadomego wyboru i propagujemy proekologiczne zachowania. Dzięki nim możemy ograniczyć odpady z plastikowych butelek. W skali roku to naprawdę zawrotna ilość, bo nawet 1200 sztuk! Zużyte filtry możemy wyrzucić do kosza na śmieci. Tworzywo, z którego są wykonane jest w całości recyclingowalne, a zawartość filtra nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Filtry to także duża oszczędność. Jeden litr krystalicznie czystej, gotowej do spożycia wody kosztuje tylko 10 groszy! Dzięki temu prostemu zabiegowi rocznie w naszej kieszeni zostaje nawet… 2000 zł - miesięcznie koszt wody butelkowanej w czteroosobowej rodzinie to około 195 zł, podczas gdy koszt filtra dającego taką samą ilość wody to wydatek rzędu 15 zł. Czy już wiesz, na co przeznaczysz te pieniądze? Woda filtrowana chroni sprzęt AGD przed osadzaniem się kamienia, co przedłuża żywotność czajnika, żelazka czy ekspresu do kawy. Dzbanek filtrujący można przechowywać w drzwiach lodówki lub postawić w kuchni. To funkcjonalny gadżet, który sprawdzi się w każdym domu i będzie jednocześnie jego ozdobą – możemy dopasować jego kolor do wystroju kuchni czy jadalni.