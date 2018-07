Izrael, Rosja, Liban, Palestyna, USA... „Oblubienica morza” to podróż przez różne kraje, czasy i pokolenia. Książka o skomplikowanej historii Żydów i Arabów.

„Oblubienica morza” to długo wyczekiwana powieść autorki „Drzewa migdałowego” - Michelle Cohen Corasanti, Amerykanki wychowanej w konserwatywnej żydowskiej rodzinie. Swoja najnowszą książkę napisała wspólnie z Jamalem Kanją, Izraelczykiem, urodzonym w palestyńskim obozie dla uchodźców w Libanie. To wciągająca historia kilku osób, w których życie gwałtownie wkracza wojna oraz konflikty kulturowe i religijne.



Lata 30. ubiegłego wieku. Piękna, młoda Żydówka Sara musi uciekać z Rosji do Palestyny. Komuniści zabijają jej matkę, a ojciec traci cały majątek. W Palestynie uciekinierzy są jednak traktowani jak agresorzy, obcy. Na szczęście trafiają na rodzinę Yosefa, przystojnego lekarza, która im pomaga. Sara i Yosef zakochują się w sobie, mimo wielu różnic, które ich dzielą. On jest bowiem Palestyńczykiem, ona żydowską uciekinierką, w dodatku ma wuja - radykalnego syjonistę, który nie pozwoli na ten związek. Czy ich miłość ma szansę przetrwać?



Z kolei Ameer jest zdolnym wynalazcą, który razem z rodziną trafił do obozu dla uchodźców w Libanie. Dzięki swojej inteligencji ma szansę na nieco lepsze życie. Wszystko się jednak komplikuje, gdy izraelskie wojska atakują Bejrut. Miasto zmienia się w prawdziwe piekło na ziemi. Wszędzie widać stosy zmasakrowanych ciał... Zrozpaczony Ameer, któremu udaje się wyjechać do USA, musi pamiętać o słowach ukochanego dziadka: „Życie wdepcze cię w ziemię, jeśli mu na to pozwolisz”...



Bohaterka trzeciej historii, Rebeka, przenosi nas do początku lat 90., do Judei i Samarii. Młoda Żydówka musi wyzwolić się od apodyktycznego, brutalnego chłopaka, który nienawidzi Arabów. Czy uda jej się przed nim uciec?

Dramatyczne losy bohaterów książki splatają się w niezwykłą opowieść o wielkim konflikcie, okrutnej historii, która niszczy ludzi, szacunku dla swojej ziemi i ojczyzny oraz próbie pojednania mimo wszystko. Ale przede wszystkim o prawdziwej miłości ponad podziałami. Autorzy „Oblubienicy morza” (tak nazywana jest Jafa w Palestynie) starają się nam przekazać, że wszystko jest możliwe, jeśli naprawdę się tego chce. Bo wszyscy jesteśmy przede wszystkim i tylko ludźmi. Świetna lektura na wakacje.

