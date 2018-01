Kolejny Finał WOŚP już w tę niedzielę, dlatego przygotowaliśmy wyjątkowy alfabet, w których znajdziecie najciekawsze informacje związane z Fundacją Owsiaka.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Allegro działają razem od 18 lat. I robią to z wielkim sukcesem. Na aukcjach online dotychczas zebrano ponad 44 miliony. Tegoroczne licytacje na stronie internetowej Allegro będą trwały do końca lutego!W tym roku odbędzie się 12. edycja Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Jak co roku 5000 uczestników przebiegnie 5 km ulicami centrum Warszawy, a za pieniądze uzyskane z pakietów startowych zostaną zakupione pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą oraz materiały do nauki pierwszej pomocy.Tegoroczny Finał odbędzie się 14 stycznia, a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.Krzysztof Dobies to rzecznik WOŚP. Odpowiada za współpracę z mediami, wizerunek i całokształt komunikacji Fundacji. Najpierw był wolontariuszem, szefem sztabu, później członkiem i liderem Pokojowego Patrolu, aż został pracownikiem Biura Fundacji, dlatego można śmiało stwierdzić, że z Orkiestrą związany jest od początku jej działalności.Nowością podczas 26. Finału jest e-skarbonka, czyli narzędzie do kwestowania online dedykowane wolontariuszom WOŚP. Dzięki temu każdy wolontariusz dostał w tym roku swoją indywidualną wirtualną puszkę. Może udostępniać link swoim znajomym, np. w mediach społecznościowych czy na blogach.Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Siedziba mieści się w Warszawie na ulicy Dominikańskiej 19c.Jest to hasło przewodnie WOŚP, które towarzyszy wolontariuszom i darczyńcom podczas Finałów.Hymnem WOŚPje st piosenka „Karnawał - Pozytywne myślenie”, czyli wspólny singel zespołów Voo Voo i Jafia Namuel. Melodia tego utworu jest wykorzystywana podczas Finału WOŚP.Nieodłącznym atrybutem każdego wolontariusza jest identyfikator. To dzięki niemu wiadomo czy osoba, do której puszki wrzucamy pieniądze rzeczywiście jest wolontariuszem. Na identyfikatorze znajduje się imię, nazwisko oraz zdjęcie wolontariusza, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka Fundacji oraz kod QR.Rozliczając swój PIT możesz wspomóc najbardziej potrzebujących dzięki przekazaniu 1 proc. podatku. W tym roku Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dzięki zebranym w ten sposób środkom zamierza wesprzeć hospicja dziecięce.Tradycyjnie podczas Finału będzie można posłuchać koncertów gwiazd. W tym roku na placu Defilad zagrają m. in. Nocny Kochanek, Wilki, Coma, Łąki Łan czy Poparzeni Kawą Trzy. Start o godz. 14.L - lidiaŻona Jurka, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, popularnie nazywana Dzidzią, związana jest z Fundacją od samego początku. Od kilkunastu lat jest także etatowym pracownikiem Fundacji. Zajmuje stanowisko dyrektora do spraw medycznych.Dzięki styczniowym zbiórkom w czasie Finału, całorocznemu wsparciu, a także zbiórce 1 proc. WOŚPkupuje sprzęt na oddziały szpitali i placówek medycznych w całej Polsce, prowadzi programy medyczne, a także popularyzuje naukę pierwszej pomocy i zdrowy styl życia.Światełko do nieba odbędzie się tradycyjnie przed Pałacem Kultury o godz. 20. Imponujący pokaz fajerwerków podsumuje niedzielną zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Jerzy Owsiak to założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomysłodawca i organizator corocznego Finału WOŚP oraz Przystanku Woodstock. W 2000 r. za swoją działalność otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.Na placu Defilad trwa budowa specjalnego miasteczka WOŚP. Powstaje tam m. in. multimedialne studio oraz scena koncertowa. W dzień Finału nie zabraknie różnorodnych konkursów i zabaw zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.R – RekordPrawie każdy Finał przebija poprzedni pod względem uzbieranej łącznie kwoty. Podczas pierwszej zbiórki zebrano niemalże 1,5 mln dolarów. Podczas ostatniego, 25. Finału pobito kolejny rekord. Konto Fundacji zasiliła suma ponad 26 mln dolarów!Wyjątkowym miesiącem jest styczeń. To właśnie wtedy odbywa się Finał WOŚP. Co więcej, zawsze wypada on w drugą niedzielę tegoż miesiąca.Organizacja happeningowa działająca pod koniec lat 80. XX wieku. Owsiak tak witał słuchaczy swojej audycji radiowej prowadzonej w Rozgłośni Harcerskiej.Jest to progra edukacyjny prowadzony przez WOŚP od 2006 r. Polega on na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie, powszechny już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, jak również kształtowane są u nich właściwe nawyki - pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.Każdego roku w dzień Finału po ulicach w całej Polsce i na świecie kwestuje ponad 120 tys. wolontariuszy. Ich atrybutami rozpoznawczymi są identyfikator i specjalna puszka. Do zbierania pieniędzy angażują się ludzie w każdym wieku. Jeżeli ktoś jest poniżej 16 roku życia, musi być pod opieką osoby dorosłej.10. Finał WOŚP był poświęcony ratowaniu życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczeniu operacyjnemu noworodków i niemowląt. Kwota jaką udało się wtedy zebrać wynosi 6,8 miliona dolarów.Złote Serduszka to wisiorki, które zostały wymyślone przez warszawskiego jubilera - Jerzego Kozaka. Pomysł narodził się po pierwszym Finale, kiedy ludzie zamiast pieniędzy zaczęli oddawać złote przedmioty. Wisiorki te co roku przekazywane są do licytacji. Rekord padł w 2010 roku, kiedy Złote Serduszko zostało zlicytowane za 1,1 miliona zł!