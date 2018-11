Od czwartku wracają kontrole na granicach. Uwaga, także na Balicach!

Do 16 grudnia br. granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie 264. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach, .in. w Balicach. SG apeluje do wszystkich podróżnych, udających się w podróż drogą lotniczą z podkrakowskiego lotniska, aby odpowiednio wcześniej stawiali się do odprawy granicznej na lotnisku oraz pilnowali swoich bagaży.

"Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów. Kontrola realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym" - informuje Straż Graniczna.

Granicę będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 264: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Pełna lista stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej.

"Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju" - czytamy w kominikacie SG.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów, czyli w przypadku Polaków - dowodu osobistego lub paszportu. Dotyczy to także dzieci.

Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uwaga, kontrole wracają także do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice! Będą one prowadzone na wytypowanych wewnętrznych połączeniach lotniczych na podstawie: analizy ryzyka, profilingu osób oraz wcześniejszych informacji o osobach mogących zakłócić porządek publiczny.

- Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie Balicach, w okresie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, będą wspierani przez strażników granicznych z innych jednostek organizacyjnych Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Ma to na celu zapewnienie płynności odpraw granicznych oraz bezpieczeństwa - mówi st. chor. Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Straż Graniczna posiada doświadczenie w zakresie tymczasowo przywróconej kontroli granicznej, ponieważ kontrola była przywracana na polskiej granicy już trzykrotnie – podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013 roku oraz na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku. Zdobyte doświadczenia pokazują, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie powodują istotnych utrudnień na drogach przecinających granicę państwową.

Na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką przekraczanie granicy państwowej dozwolone będzie w 62 lokalizacjach. Przy czym w terytorialnym zasięgu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pozostaje 36 przejść granicznych, w których dozwolone będzie przekraczanie granicy państwowej.

Są to przejścia graniczne w miejscowościach:

Konieczna

Wysowa – Zdrój – Regetovka

Blechnarka

Wysowa – Zdrój – Cigel’ka

Muszynka

Muszyna – Plaveč

Leluchów

Muszyna – Legnava

Żegiestów – Sulin (w rejonie znaku granicznego II/33/4)

Wierchomla

Piwniczna – Zdrój – Mnišek nad Popradom

Piwniczna

Piwowarówka

Eliaszówka

Jaworki – Litmanowá

Jaworki – Stránany

Szlachtowa

Szczawnica – Lesnica (w rejonie znaku granicznego II/91)

Szczawnica – Lesnica (w rejonie znaku granicznego II/94)

Sromowce Niżne

Sromowce Wyżne

Niedzica

Kacwin

Kacwin (w rejonie znaku granicznego II/140)

Łapszanka

Jurgów

Łysa Polana

Rysy

Góra Magura

Chochołów

Chochołów (w rejonie znaku granicznego III/1)

Chyżne

Winiarczykówka

Przywarówka

Babia Góra

Zawoja – Czatoża.

