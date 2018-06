Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury poinformował, że od 1 lipca będzie można zamawiać tablice rejestracyjne o zwężonej czcionce i zmniejszonych wymiarach, czyli tzw. tablice amerykańskie.

W Polsce tablice rejestracyjne mają wymiary 520 na 114 mm, zaś auta w Stanach Zjednoczonych czy Japonii zaprojektowano pod tablice o wymiarach 305 na 115 mm. Właściciele aut importowanych z USA i krajów azjatyckich są zmuszeni do wyginania tablic, ponieważ nie mieszczą się w fabrycznie przygotowanym do tego miejscu.Ma się to zmienić. Jak informuje ministerstwo infrastruktury mniejsze tablice będą pasowały do samochodów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych i Azji. Nie poinformowano jeszcze, czy za nowe tablice trzeba będzie zapłacić.