Roznegliżowane dekolty, majtki, które w całości odsłaniają pośladki - ten widok na plażach czy basenach nikogo dziś nie dziwi. Ale gdyby ktoś z przełomu XIX i XX wieku przeniósł się w czasy nam współczesne, mógłby ten widok przypłacić zawałem. W tamtej epoce nie dość, że kobiety i mężczyźni mieli oddzielne plaże, to damy musiały kąpać się w pełnym odzieniu. Postanowiliśmy sięgnąć do historii, aby sprawdzić, jak zmieniała się moda na kąpieliskach na przestrzeni dziesięcioleci.

Pierwsze stroje kąpielowe powstały już w starożytnym Rzymie. Świadczą o tym malowidła na skałach, które odkryli nam współcześni. Już wtedy strój był dwuczęściowy, oczywiście wyglądem nie przypominał tych, które obecnie widujemy na plażach.



Później ludzkość niejako cofnęła się w rozwoju. Kobiety kąpały się w ubraniu, najczęściej długich, lnianych koszulach lub specjalnych, okrywających całe ciało kombinezonach albo… nie mogły kąpać się publicznie wcale. W XIX wieku, kiedy plażowanie stawało się coraz bardziej popularne, plaże dzielono na część dla kobiet i dla mężczyzn.



Pierwsze bikini powstało w połowie lat 40. XX . Składało się z masywnego stanika i wysokich majtek, były to tzw. figi. Mimo, że nie odkrywało intymnych miejsc, „wynalazek” ten wywołał burzę na tle obyczajowym. I to do tego stopnia, że np. w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech zakazano noszenia tego nowatorskiego jak na owe czasy stroju.



Rewolucjonistą, który wpadł na pomysł odziania dam w ten właśnie sposób był… inżynier samochodowy z Francji, niejaki Louis Reard. Swe dzieło przedstawił światu dokładnie 5 lipca 1946 r. Niełatwo było mu znaleźć chętną, która wcieliłaby się w rolę modelki i wystawiła się w bikini na blask fleszy aparatów fotograficznych. W końcu jednak Reard namówił na to striptizerkę z Paryża – Micheline Bernardini. Decyzji raczej nie pożałowała, bo jak głosi plotka – po tym pokazie miała dostać 50 tys. propozycji matrymonialnych.



Dekadę później bikini spopularyzowała jeszcze bardziej Brigitte Bardot, występując w skąpym stroju w filmie „I Bóg stworzył kobietę”. Wzrok męskiej części widowni przyciągał kusy stanik, który podnosił piersi, wydatnie je eksponując. Ten strój okrzyknięto mianem bardotki. Bardot swą filmową rolą zmieniła już zupełnie podejście świata mody do kostiumów jednoczęściowych, które lawinowo zaczęły tracić na zainteresowaniu.



W latach 70. i 80. modna stała się wysportowana sylwetka, podkreślona sylwetka. Znów kostiumy jednoczęściowe powróciły do łask. Ale już takie, które odsłaniały pośladki i biodra.



Prawdziwym przełomem okazały się stringi, które pojawiły się już w latach 80. Oczywiście nie w Polsce, wówczas ten styl był nie do przełknięcia dla władz PRL. Ale już w latach 90. także Polki nie miały oporów, aby włożyć na siebie to skąpe ubranie.



Dziś nie ma już żadnych ograniczeń. Przeźroczyste mikrobikini nikogo nie dziwi, a raczej… cieszy oko. Hitem są tzw. nasutniki, nakładki naklejane przez kobiety na piersi tak, by zasłonić jedynie same sutki.



Rodzi się pytanie, jak plażowa moda będzie ewoluowała w następnych dziesięcioleciach. Jedno jest pewne, powrót do strojów sprzed stu lat, mógłby wywołać zamieszki, a już na pewno uruchomić proces pustoszenia plaż z męskiej części je odwiedzających...

