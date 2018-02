Masz zdjęcie do tego tematu?

Małopolska Policja otrzymała 161 terminali płatniczych, które zostały rozdysponowane do wszystkich komend miejskich i powiatowych w województwie.

Dzięki tym urządzeniom, kierowcy, którzy za popełnione wykroczenie otrzymają mandat karny , będą mogli zapłacić go na miejscu. Nie będzie to jednak obowiązek, policjanci będą informowali kierowcę, iż istnieje taka możliwość, a wybór formy płatności będzie zależał od osoby ukaranej."Posiadanie terminali płatniczych usprawni służbę policjantów, zwłaszcza w sytuacji gdy wykroczenie popełni obcokrajowiec, który mandat karny musi zapłacić na miejscu gotówką" - informuje policja."To udogodnienie, gdyż dzięki terminalom, kierowca, który otrzymał mandat karny będzie mógł od razu zapłacić grzywnę, bez fatygowania się na pocztę, do banku czy robienia przelewów w internecie" - czytamy w komunikacie.

