Odcinkowy pomiar prędkości. Nie zdziw się, jak dostaniesz mandat. W tych miejscach działa odcinkowy pomiar prędkości [lista]

Uwaga kierowcy: Ruszył odcinkowy pomiar prędkości

Marcin Karkosza

Na trzech pierwszych odcinkach zdjęcia już są wykonywane. Do tej pory ukarano ok. 300 kierowców Do końca roku prędkość przejazdu po trasie będzie sprawdzana w 29 miejscach, w tym w Małopolsce.