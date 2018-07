Jesteście już zmęczeni pracą i potrzebujecie odpoczynku? Wystarczy jeden dzień, aby zregenerować psychikę! Więcej na ten temat radzi Ola, autorka przewodnika "Odetchnij od miasta".

To prawda. Już nawet słyszałam takie opinie. Nie dostałam żadnych pieniędzy, z żadnego miejsca. Nikt mnie nawet tam nie zapraszał – wszystkie z nich znalazłam i odwiedziłam sama.Tak naprawdę kluczem ich wyboru byli ludzie. Bardzo chciałam znaleźć fajne osoby. Ludzi, którzy mieszkają w danym miejscu, mają jakieś ciekawe pasje, tworzą dom gościnny dla innych i robią coś wyjątkowego. Chciałam pokazać, że to nie jest taka zwykła kwatera czy hotel ale „coś więcej”, jak na przykład dobre jedzenie, warsztaty czy artystyczny zakątek. Zależało mi na tym, aby poznać tych ludzi i porozmawiać z nimi „twarzą w twarz”. I wiem też, że goście mogą zrobić to samo. A przyjechać do kogoś i z nim porozmawiać to jest zawsze bardzo miłe uczucie!Okładkowy Młyn Patryki to jedno z nich. Znajduje się w przepięknym zakątku, wszystko dookoła jest zielone, jest rzeczka, młyn... To bardzo spokojne miejsce i ma się wrażenie, że jest się w innym świecie.Koło Warszawy jest „Kozia Farma”. Tam miałam też takie wrażenie, jak przekroczyłam bramę, że jestem w zupełnie innym świecie. Zastanawiałam się czy to dalej ten sam kraj i ta sama planeta... To było super!Podobało mi się też w Maciejewce w Bieszczadach. Maciej i Ewa przygotowują przepyszne dania. Maciek pracował w świetnej restauracji londyńskiej i da się to odczuć. To miejsce posiada widok na połoniny, są tam drewniane domy...No i jeszcze Stara Szkoła – stare mury i zupełnie odmienne uczucia. Nigdy w takim miejscu nie byłam wcześniej.Według mnie Sobibór. Tam jest duży wybór domków, pokoi i jest bardzo kameralnie mimo takiej różnorodności. Pani Ewa jest kochaną osobą i uwielbia dzieci. Widać, że bardzo chce pomagać a poza tym przyrządza bardzo ciekawe przekąski.(śmiech) Nie znam aż tak dobrze warszawskich korporacji.- Myślę, że to zależy od osoby. Ja bardzo lubię podróżować, więc dwa miesiące w mieście to maks dla mnie.- To zależy od osoby i tego, co się robi i oczekuje od życia. Trzeba słuchać siebie – czy się potrzebuje tego kontaktu z naturą. Dobrze jest znać życie w innych miejscach, poza miastem. Fajnie jest znać Polskę inną. Oprócz domów gościnnych jest wiele miejsc, które warto pozwiedzać.Ja dużo odkryłam w Polsce miejsc, których nigdy nie znałam, bo mieszkałam w Krakowie i nad morze miałam daleko. Na nowo doceniłam Polskę, jej historię i kulturę. A w ciągu roku można wyjeżdżać dowolną ilość razy. Na weekend, na jeden dzień... i zobaczyć, co mamy w kraju ciekawego.