Odsłonięto Tablice Pamięci Poległych Policjantów w Małopolsce

W uroczystej zbiórce uczestniczył Wicewojewoda Małopolski pan Józef Gawron, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz jego Zastępcy, Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, nadinsp w stanie spoczynku Bogusław Strzelecki były Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, a także przełożeni oraz rodziny Poległych Policjantów.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Komendy Głównej Policji insp. dr Iwona Klonowska, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej oraz nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji jak również Wiceprezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach mł. insp. Barbara Żebrowska. W celebrze brała także udział kadra kierownicza małopolskiej Policji i przedstawiciele związków zawodowych małopolskiej Policji.

Uroczystość rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp.dr Krzysztof Pobuta dziękując wszystkich gościom za przybycie. Generał podkreślił, że dzisiejsza uroczystość pokazuje, w jaki sposób pamięć o poległych policjantach jest czczona i i szanowana Małopolsce. Skierował słowa podziękowania również to tych, którzy przyczynili się do powstania Miejsca Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Komendant zaznaczył, że pielęgnowanie pamięci o Poległych to nie tylko dbałość o to, by ocalić od pokoleniowego zapomnienia, to przede wszystkim umacnianie zawodowej wspólnoty na wartościach budujących zręby policyjnej tożsamości.

W dalszej kolejności głos zabrał Wicewojewoda Małopolski pan Józef Gawron, który podkreślił wagę takich uroczystości jak dzisiejsza, dla poczucia zawodowej więzi pomiędzy policjantami. Przypomniał , że zagrożenie życia jest trwale wpisane w zawód policjanta, a funkcjonariusze nowo przyjęci do służby ślubują strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. Wicewojewoda podkreślił, że dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablic epitafijnych, wpisująca się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, to zapewnienie o naszej pamięci o Policjantach poległych na służbie.

Następnie rozpoczęło się uroczyste odsłanianie przez rodziny Poległych Policjantów a także przez ich przełożonych Tablic Pamięci:

aspirant Mieczysław Motyka (1953 – 1993) - policjant ruchu drogowego Komendy rejonowej Policji w Miechowie.

Zginął potrącony przez samochód , którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

sierżant Jan Majcherczyk (1970-1994) - służył w kompanii pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komisariatu Policji na Woli Duchackiej w Krakowie.

Zginął ugodzony nożem podczas interwencji domowej . Pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność

starszy sierżant Robert Stefanik (1958 – 1994) - policjant krakowskiej kompanii antyterrorystycznej KWP w Krakowie. Doświadczony instruktor skoków spadochronowych, zginął podczas skoku ratując życie kolegi.

sierżant sztabowy Jerzy Wszołek (1967 – 1997) - policjant kompanii patrolowo–interwencyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem.

Poniósł śmierć w czasie konwojowania zatrzymanych, ulegając wypadkowi drogowemu.

starszy sierżant Piotr Chyra (1974 -2000) policjant Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Zginął jadąc służbowo motocyklem, podczas zderzenia z samochodem osobowym, którego kierowca wymusił pierwszeństwo.

podkom. Andrzej Adamski (1970- 2001) - specjalista zespołu dochodzeniowo-śledczego Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

Zginął w wypadku drogowym spowodowanym przez innego uczestnika ruchu.

młodszy aspirant Wojciech Spyrka (1983 – 2011) - specjalista wydziału prewencji Komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Poniósł śmierć w trakcie wykonywania czynności operacyjno–rozpoznawczych.

aspirant Jakub Brysz (1982-2017 ) - policjant samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zginął podczas wykonywania specjalistycznych ćwiczeń.

Odsłonięte Tablice Pamięci zostały następnie poświęcone przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, który odmówił modlitwę za zmarłych policjantów.

W słowach skierowanych do wszystkich zebranych abp Marek Jędraszewski podkresłił, że flagi wiszące przy każdym nazwisku i zdjęciu poległych mówią o szczególnym wymiarze tej służby – jest to służba ojczyźnie.

– A ojczyzna dzisiaj ma bardzo konkretny kształt. Nie jakiś abstrakcyjny. To są przełożeni, którzy odsłaniali te tablice, ale także małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo. Jakaś szczególna rodzina, która tworzymy dzisiaj my wszyscy tutaj zebrani reprezentujący szersze kręgi społeczne i narodowe składające się na tkankę życiową i ideową naszego kraju. Metropolita podkreślił ogromną wdzięczność za tych ludzi, których możemy dziś wspominać. Ludzi, którzy oddali ojczyźnie wszystko – swoje życie.

Na zakończenie uroczystości trębacz odegrał utwór „Śpij Kolego” a syn jednego z poległych policjantów - aspiranta Jakuba Brysza wraz z towarzyszącą mu mamą zapalił znicz przed Ścianą Pamięci.

