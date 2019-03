Odznaczono zasłużonych strażaków z regionu sądeckiego [ZDJĘCIA]

Ile w portfelu ma radny? Zaglądamy do oświadczeń majątkowych

Kilku radnych powiatu nowosądeckiego osiągnęło w minionym roku dochód powyżej 100 tys. zł brutto. Co ciekawe we wszystkich przypadkach są to urzędnicze posady. Oświadczenia majątkowe obejmowały 11 miesięcy (zostały złożone po ślubowaniu). Diety powiatowych radnych kształtują się ...