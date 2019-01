„Ogłuszona i zrozpaczona Polska żegna prezydenta Gdańska”. Światowe media komentują pogrzeb Pawła Adamowicza

Pogrzeb Pawła Adamowicza poruszył cały świat. Francuski „Le Monde” zaznaczył: „oficjalnie nie jest to pogrzeb państwowy, ale tak naprawdę to królewska ceremonia”. Niemiecki „Spiegel” podkreślił miłość gdańszczan do prezydenta: „Stali wiele godzin w kolejce, by dotrzeć do trumny i złożyć hołd Adamowiczowi”. Światowe media w szczegółach opisują uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza. Wymieniają nazwiska znanych polityków, którzy przybyli pożegnać Pawła Adamowicza po raz ostatni.