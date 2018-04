Pochodząca z Woli Lubeckiej pod Tarnowem Kinga Saletnik to jedyna Małopolanka, która wystąpi w finale konkursu o tytuł najpiękniejszej Polki mieszkającej na Wyspach Brytyjskich. 27-latka znalazła się w gronie 18 dziewcząt, które rywalizują o koronę Miss Polski UK & Ireland 2018.

Kinga w Wielkiej Brytanii przebywa na stałe od blisko półtora roku. Mieszka i pracuje obecnie w Reading - ponad 200-tysięcznym mieście nad Tamizą, ale za sobą ma również przygodę z Londynem. Wyjazd za granicę i obowiązki zawodowe nie przeszkodziły jej w realizowaniu się w modelingu, czyli swojej pasji życia, którą zaraziła się, gdy chodziła jeszcze do V LO w Tarnowie.



Do udziału w konkursie Miss Polski UK & Ireland zgłosiła się z czystej ciekawości. Kandydatek na polską miss Wysp Brytyjskich początkowo była ponad setka. Ostatecznie, do ścisłego finału, dotarło 18 najpiękniejszych. Finałowa gala odbędzie się 26 maja w hotelu Sheraton w Londynie.

