Open'er 2018. Nick Cave & The Bed Seeds i Arctic Monkeys kolejnymi gwiazdami! (© Piotr Hukało / Polska Press)

Open'er 2018. Znamy kolejnych headlinerów gdyńskiego festiwalu. W dniach 4-7 lipca na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo wystąpią międzynarodowe gwiazdy. Wystąpią m.in. Nick Cave & The Bed Seeds, Arctic Monkeys czy Depeche Mode.

Open'er 2018. Kto wystąpi?

Gdyński festiwal odbędzie się w tym roku w dniach 4-7 lipca. Na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo, jak co roku, będziemy mogli usłyszeć artystów z całego świata. Organizator - Alter Art - ogłosił już headlinerów poszczególnych dni. Będziemy mogli spotkać po raz kolejny artystów, który już grali na gdyńskiej scenie, a także posłuchać open'erowych debiutantów, których przed przyjazdem do Polski nie trzeba nikomu przedstawiać.



Środa

Pierwszego dnia festiwalu na głównej scenie zobaczymy Arctic Monkeys. Brytyjczycy wystąpią w Polsce po raz drugi i drugi raz na Open'erze. Wcześniej zawitali do Gdyni w 2014 roku. Wtedy publiczność rozgrzali do czerwoności swoją płytą "AM".



Poza "Arktycznymi Małpami" na Orange Main Stage zobaczymy Nick'a Cave'a & The Bad Seeds. Zespół z charyzmatycznym liderem wydał już 16 płyt studyjnych, a w tym roku dodatkowo będzie obchodził 35-lecie działalności.



Trzecim headlinerem tego dnia będzie Migos, czyli amerykańskie trio hiphopowe. Ich singiel "MotorSport” (z Nicki Minaj i Cardi B) stał się niezwykle popularny w sieci (170 mln wyświetleń na Youtube) oraz wśród amerykańskich słuchaczy (6 miejsce na liście Billboard). Co ciekawe, cała płyta została bezpłatnie udostępniona do odsłuchania w sieci. Wśród jej producentów znaleźli się m.in. Pharrell Williams czy Kanye West.



Czwartek

Depeche Mode to jeden z najbardziej wpływowych zespołów. Do tej pory sprzedali ponad 100 milionów płyt. Brytyjczyków, prekursorów electropopu usłyszymy w czwartek na głównej scenie. Z pewnością zaprezentują swój album "Spirit" z 2017 roku.



Mocnym punktem tego dnia będzie również trip hopowa grupa Massive Attack. Będziemy mogli usłyszeć zarówno znane utwory, które przysporzyły im popularności w latach 90., jak i nowe brzmienia których zapowiedź mieliśmy na krążku "The Spoils" z 2016.



Piątek

Mocnym uderzeniem zacznie się festiwalowy piątek. Tego dnia na głównej scenie zobaczymy Gorillaz. Wirtualny zespół (jego członkowie nie pokazują się osobiście na koncertach) zaprezentuje utwory z najnowszej płyty "Humanz", która została wydana w kwietniu 2017 i doszła do czołowych miejsc list przebojów w USA, Wielkiej Brytanii czy Francji.



Kaleo to islandzki zespół, który w tym roku otrzymał nominację do Grammy. Alternatywa z wulkanicznej wyspy podbiła świat. Teraz przymierza się do podboju polskiego wybrzeża. Do tej pory sprzedano ponad 400 tys. sztuk ich płyty "A/B".



Sobota

Ostatniego dnia Open'era na scenie pojawi się Bruno Mars. Amerykański muzyk popowy sprzedał już ponad 150 milionów płyt. Jego album z 2016 roku "24K Magic" pokrył się platyną w USA.



Drugą ogłoszoną do tej pory sobotnią gwiazdą jest MØ. Duńska wokalistka w Gdyni zaprezentuje album z zeszłego roku "When I Was Young". Wkrótce pojawiać się będą kolejni wykonawcy Open'era 2018. Będziemy informować o ogłoszeniach na portalach naszemiasto.pl.



Ceny biletów

karnet 4-dniowy – 579 PLN

karnet 4-dniowy + pole namiotowe – 659 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) – 399 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) + pole namiotowe – 459 PLN

bilety jednodniowe – 259 PLN

Sprzedaż od 16.12.2017 do 10.06.2018 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).





