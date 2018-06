Szerszenie, pszczoły, trzmiele i osy – to bardzo podobne do siebie owady. Trudno je odróżnić, chociaż tego rodzaju wiedza jest bardzo potrzebna. O ile pszczoły i trzmiele nie są groźne dla człowieka, o tyle szerszenie i osy mogą narobić wiele szkód. Ukąszenie szerszenia jest nie tylko bardzo bolesne. Może doprowadzić wręcz do śmierci, jeśli użądlona zostanie osoba uczulona na jad szerszenia. Właśnie z tego powodu tak ważne jest rozróżnianie owadów. Jak wygląda szerszeń? Jak wygląda pszczoła?

Osa, szerszeń, pszczoła i trzmiel – jak wyglądają?

Osy i szerszenie – najbardziej agresywne z całej rodziny

Pszczoła – mniejsza od osy i szerszenia, mniej puchata od trzmiela

Osa, szerszeń, pszczoła, trzmiel – użądlenie. Czy użądlenie jest groźne?

Świąd skóry, pokrzywkę, obrzęk warg i języka. Bladość skóry lub rumień. Potliwość. Duszność, suchy kaszel, nagłą chrypkę. Zawroty głowy.

Osa, szerszeń, pszczoła i trzmiel – jak zachować się po ukąszeniu? Pierwsza pomoc



Sprawdź stan dróg oddechowych, układu krążenia i świadomości poszkodowanego. Zadzwoń po pogotowie ratunkowe. Ułóż poszkodowanego na plecach (jeśli wymiotuje zastosuj pozycję boczną ustaloną). Podaj poszkodowanemu lek anafilaktyczny, jeśli taki posiada. Wykonaj resuscytację krążeniowo-oddechową, jeśli to konieczne. Monitoruj stan poszkodowanego aż do przyjazdu karetki.

Owady błonkoskrzydłe są do siebie podobne – szczególnie dotyczy to tych gatunków, które można spotkać w Polsce. Błonkówki cechują się różną wielkością, mogą mierzyć od 0,21 mm do ponad 5 cm. Owady mają(często w ubarwieniu czarno-żółtym, ze specyficznym wzorem w paski) oraz. Charakterystyczne dla tego typu owadów są. Czasami ich długość jest większa niż długość całego owada. Zarówno szerszenie, jak i pszczoły, osy oraz trzmiele posiadają żądła.Ze wszystkich wymienionych owadów zdecydowanie. Jego długość waha od 17 do 35 mm. Najmniejsze są robotnice, a największa królowa. Owady te mają kolor żółto-brunato-czerwony. Bardzo charakterystyczny jest ich czarny wzór na odwłoku.(10-15 mm). Oba owady wyglądają jednak bardzo podobnie. Mają przewężony odwłok u nasady.. Jeśli widzisz dużego owada, który nie ma specyficznego puszku na odwłoku, lepiej się odsuń. Użądlenie szerszenia jest bardzo bolesne.. Zwykle mierzą ok. 7-18 mm. Większe od pszczół są trzmiele, które mogą mieć nawet do 30 mm. To, co odróżnia je od os i szerzeni to specyficzny puszek.. Poza tym mają też dość grube nogi. Pszczoła jest nieco węższa od trzmiela, który wyglądem przypomina latającą owłosioną kulkę.Zarówno użądlenie przez osę, jak i szerszenia, pszczołę lub trzmiela jest bardzo bolesne. Zwykle wiąże się z powstaniem. Kiedy pierwszy ból ustąpi, miejsce użądlenia zaczyna swędzieć. U zdrowych dorosłych ludzi użądlenie przez owad błonkoskrzydły zwykle nie stanowi zagrożenia dla życia. Niebezpieczne jest dla uczulonych. Nie wszyscy wiemy jednak o tym, że mamy alergię.W przypadku użądlenia osoby uczulonej na jad może dojść do, który stanowi duże zagrożenie dla życia człowieka. Polega na natychmiastowej reakcji nadwrażliwości. Do głównych objawów wstrząsu anafilaktycznego należy zaliczyć:(mają długie żądła, poza tym mogą żądlić kilkakrotnie).Pamiętaj, że pszczoły i trzmiele atakują rzadko. Jeśli już,. O wiele bardziej agresywne są szerszenie i osy. Potrafią użądlić bez konkretnego powodu.Jeżeli dojdzie do użądlenia przez osę, szerszenia, pszczołę lub trzmiela, konieczne jest. W przypadku osób, które nie są uczulone, nie trzeba wdrażać specjalnego leczenia. Zwykle ból można łagodzić za pomocą zimnych okładów. Warto też zastosować leki przeciwhistaminowe. Pomocna może się okazać maść sterydowa. Czasami konieczne jest użycie sterydowego leku przeciwzapalnego.W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu,. Jeśli jesteś świadkiem nagłej reakcji alergicznej po użądleniu przez szerszenia, pszczołę lub osę