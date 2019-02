Oscary 2019 WYNIKI, KTO WYGRAŁ: "Green book" najlepszym filmem! "Zimna wojna" bez statuetek [LISTA LAUREATÓW]

Na gali w Dolby Theatre w Los Angeles zebrał się cały świat Hollywood, aby poznać laureatów w 24 kategoriach. Za najlepszy film uznany został "Green book". Nagrody w trzech kategoriach (Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia) zdobyła "Roma". Trzy statuetki powędrowały też do "Czarnej Pantery" oraz "Bohemian Rhapsody" (plus nagroda za rolę pierwszoplanową dla Remiego Maleka)

"Zimna wojna", nominowana do Oscara w trzech kategoriach nie otrzymała ani jednej nagrody.

OSCARY 2019 WYNIKI: ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ LAUREATÓW

"Green book" film nominowany w pięciu kategoriach łącznie zebrał trzy Oscary.

"Ta historia opowiada o miłości, miłości od siebie nawzajem pomimo różnic, o tym że wszyscy jesteśmy tacy sami" - mówili twórcy odbierając nagrodę.

Alfonso Cuaron za film "Roma"

Rami Malek za rolę w filmie "Bohemian Rhapsody"

"Zrobiliśmy film o homoseksualiście i imigrancie, który żył, nie przepraszając za to, kim jest. To dowód na to, że takie historie są potrzebne" - mówił aktor, odbierając nagrodę.