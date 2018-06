Masz zdjęcie do tego tematu?

Prognozy pogody na środową noc nie są optymistyczne. Przez całą noc spodziewane są intensywne opady deszczu. Dadzą się one we znaki szczególnie w południowych województwach - także w Małopolsce.

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej objęły niemal połowę województwa małopolskiego. Wśród zagrożonych obszarów są powiaty: oświęcimski, wadowicki, suski, nowotarski, myślenicki, limanowski, tatrzański, nowotarski, nowosądecki oraz gorlicki. Na tym obszarze ogłoszono ostrzeżenie pierwszego stopnia. Według informacji na stronie IMGW oznacza to, że w tych miejscach możemy się spodziewać "warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".W wyżej wymienionych powiatach mają wystąpić bardzo intensywne opady deszczu . Meteorolodzy przewidują, że spadnie od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Może to powodować różnorakie szkody i utrudnienia - także na drogach.Najsilniejszych opadów możemy się spodziewać między godziną 22 w środę, 27 czerwca , a godziną 12, 28 czerwca. Opady mogą jednak wystąpić także wcześniej.

